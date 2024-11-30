В Москве на ходу загорелся BMW Х5, образовалась большая пробка

На шоссе в Москве загорелся автомобиль BMW X5. Водитель и пассажир успели покинуть транспортное средство. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«BMW Х5 загорелась на ходу на шоссе в Москве. Водитель и пассажир успели выскочить из машины», — пишет telegram-канал. Отмечается, что после возгорания внедорожника очевидцы попытались оказать помощь, применив огнетушитель.
На месте происшествия образовалась значительная пробка перед подъемом на мост. Сейчас на месте дежурит полиция, движение перекрыто.
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