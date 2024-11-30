В Москве на ходу загорелся BMW Х5, образовалась большая пробка

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Перед подъемом на мост образовалась большая пробка (архивное фото)
Перед подъемом на мост образовалась большая пробка (архивное фото) Фото:

На шоссе в Москве загорелся автомобиль BMW X5. Водитель и пассажир успели покинуть транспортное средство. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«BMW Х5 загорелась на ходу на шоссе в Москве. Водитель и пассажир успели выскочить из машины», — пишет telegram-канал. Отмечается, что после возгорания внедорожника очевидцы попытались оказать помощь, применив огнетушитель.

На месте происшествия образовалась значительная пробка перед подъемом на мост. Сейчас на месте дежурит полиция, движение перекрыто. 

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На шоссе в Москве загорелся автомобиль BMW X5. Водитель и пассажир успели покинуть транспортное средство. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «BMW Х5 загорелась на ходу на шоссе в Москве. Водитель и пассажир успели выскочить из машины», — пишет telegram-канал. Отмечается, что после возгорания внедорожника очевидцы попытались оказать помощь, применив огнетушитель. На месте происшествия образовалась значительная пробка перед подъемом на мост. Сейчас на месте дежурит полиция, движение перекрыто. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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