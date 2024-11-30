В Минобороны Сирии опровергли отступление из провинции Хама

30 ноября 2024 в 22:05 Размер текста - 17 +

Минобороны Сирии подчеркнуло, что ВС страны находятся в полной боевой готовности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Войска сирийской армии в провинции Хама находятся на севере и востоке региона, информация об отступлении не соответствует действительности. Об этом заявило министерство обороны Сирии. «Сообщения, которые публикуют вооруженные террористические группировки на своих платформах, сайтах и некоторых каналах об отходе сирийской армии из Хамы, не соответствуют действительности. Мы подтверждаем, что подразделения наших вооруженных сил находятся на своих позициях на севере и востоке провинции Хама», — говорится в обращении ведомства. Его передает РИА Новости. Конфликт в Сирии впервые за пять лет снова обострился. Наступление боевиков «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация) и «Сирийской национальной армии» (запрещенная в России террористическая организация) началось 27 ноября в Идлибе и Алеппо, тем самым было нарушено соглашение о деэскалации 2020 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Войска сирийской армии в провинции Хама находятся на севере и востоке региона, информация об отступлении не соответствует действительности. Об этом заявило министерство обороны Сирии. «Сообщения, которые публикуют вооруженные террористические группировки на своих платформах, сайтах и некоторых каналах об отходе сирийской армии из Хамы, не соответствуют действительности. Мы подтверждаем, что подразделения наших вооруженных сил находятся на своих позициях на севере и востоке провинции Хама», — говорится в обращении ведомства. Его передает РИА Новости. Конфликт в Сирии впервые за пять лет снова обострился. Наступление боевиков «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация) и «Сирийской национальной армии» (запрещенная в России террористическая организация) началось 27 ноября в Идлибе и Алеппо, тем самым было нарушено соглашение о деэскалации 2020 года.