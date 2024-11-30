В Минобороны Сирии опровергли отступление из провинции Хама

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Антитеррористические учения «Мирная миссия - 2018». Челябинск, армия, пулемет, оружие, вооружение, война, Сирия
Минобороны Сирии подчеркнуло, что ВС страны находятся в полной боевой готовности Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Войска сирийской армии в провинции Хама находятся на севере и востоке региона, информация об отступлении не соответствует действительности. Об этом заявило министерство обороны Сирии.

«Сообщения, которые публикуют вооруженные террористические группировки на своих платформах, сайтах и некоторых каналах об отходе сирийской армии из Хамы, не соответствуют действительности. Мы подтверждаем, что подразделения наших вооруженных сил находятся на своих позициях на севере и востоке провинции Хама», — говорится в обращении ведомства. Его передает РИА Новости.

Конфликт в Сирии впервые за пять лет снова обострился. Наступление боевиков «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация) и «Сирийской национальной армии» (запрещенная в России террористическая организация) началось 27 ноября в Идлибе и Алеппо, тем самым было нарушено соглашение о деэскалации 2020 года.

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Войска сирийской армии в провинции Хама находятся на севере и востоке региона, информация об отступлении не соответствует действительности. Об этом заявило министерство обороны Сирии. «Сообщения, которые публикуют вооруженные террористические группировки на своих платформах, сайтах и некоторых каналах об отходе сирийской армии из Хамы, не соответствуют действительности. Мы подтверждаем, что подразделения наших вооруженных сил находятся на своих позициях на севере и востоке провинции Хама», — говорится в обращении ведомства. Его передает РИА Новости. Конфликт в Сирии впервые за пять лет снова обострился. Наступление боевиков «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация) и «Сирийской национальной армии» (запрещенная в России террористическая организация) началось 27 ноября в Идлибе и Алеппо, тем самым было нарушено соглашение о деэскалации 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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