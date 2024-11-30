В Грузии назвали протесты попыткой насильственного захвата власти

В Грузии протесты и столкновения у парламента рассматриваются как попытка насильственного захвата власти. Об этом заявили в Службе госбезопасности (СГБ) Грузии.
«Происходящие события последних дней в стране показывают, что запланированные деструктивные процессы проходят в соответствии с фактическими обстоятельствами, которые были добыты Службой госбезопасности в рамках следствия по делу о насильственном захвате власти», — передает сообщение СГБ ТАСС. Там добавили, что за этим стоят определенные политические партии и неправительственные организации.
Власти предупреждают, что происходящие события могут привести к деструктивным действиям, и расследуют ситуацию по статье о заговорах и мятежах. В течение последних двух дней в Тбилиси прошли массовые акции, которые завершились столкновениями с полицией, применившей водометы и слезоточивый газ. Основной причиной протестов стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении правящей партии не обсуждать вопрос о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года, передает «Ридус».
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