Власти подняли почти на 10% маткапитал на первого ребенка в 2025 году

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал в 2025 году проиндексируют на 7,3%, он составит 676 398 рублей на первого ребенка. Это следует из утвержденного бюджета Фонда пенсионного и социального страхования.
Как указано в документе, ожидается, что размер материнского капитала в 2026 году возрастет на 4,5% и составит 706 836 рублей, а в 2027 году увеличится еще на 4% и достигнет 735 109 рублей. Эти суммы будут выплачиваться в случае, если в семье есть один ребенок, рожденный после 1 января 2020 года, или если все дети были рождены до этой даты.
В ситуации, когда второй, третий или последующий дети рождены или усыновлены после 1 января 2020 года, а семья не получала материнский капитал ранее, размер выплат в 2025 году будет равен 893 835 рублям. В 2026 году сумма увеличится до 934 058 рублей, а в 2027 году — до 971 420 рублей.
Для семей, которые уже использовали материнский капитал на первого ребенка, дополнительная выплата за второго ребенка в 2025 году составит 217 тысяч рублей. Индексация материнского капитала проводится ежегодно с 1 февраля.
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