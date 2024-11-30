30 ноября 2024

Дважды судимый профсоюзный лидер в Миассе ответит за наколки на коленях

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Приговор по делу о массовой драке у ТЦ Дирижабль. Екатеринбург, осужденный, наколка, зэк, кольцо на пальце, тату
Банных не первый раз попадет под пристальное внимание силовиков (архивное фото) Фото:

В Миассе на главу независимого профсоюза Анатолия Банных, которого ранее задержали за распространение символики запрещенной организации, составили новый протокол — за демонстрацию экстремистских татуировок. Основанием для этого стала фотография, опубликованная на странице председателя объединения в социальной сети.

«Протокол указывает на публикацию фотографии от 2019 года, где изображены Анатолий Банных с сыном. На коленях мужчины видны наколки, которые полиция сочла символом „АУЕ“*. В связи с повторным нарушением ему может грозить уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штраф в размере от 600 тысяч рублей», — сообщается в группе «Патриот Новости Военкор» в социальной сети «Вконтакте».

Как сообщало URA.RU, ранее Банных задержали на рабочем месте и доставили в дежурную часть. Ему инкриминировали распространение символики организации, признанной экстремистской. Банных известен как один из представителей челябинского профсоюза «Содружество». Ныне запрещенная организация пыталась внедриться на миасский автозавод «Урал».

*движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России

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В Миассе на главу независимого профсоюза Анатолия Банных, которого ранее задержали за распространение символики запрещенной организации, составили новый протокол — за демонстрацию экстремистских татуировок. Основанием для этого стала фотография, опубликованная на странице председателя объединения в социальной сети. «Протокол указывает на публикацию фотографии от 2019 года, где изображены Анатолий Банных с сыном. На коленях мужчины видны наколки, которые полиция сочла символом „АУЕ“*. В связи с повторным нарушением ему может грозить уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штраф в размере от 600 тысяч рублей», — сообщается в группе «Патриот Новости Военкор» в социальной сети «Вконтакте». Как сообщало URA.RU, ранее Банных задержали на рабочем месте и доставили в дежурную часть. Ему инкриминировали распространение символики организации, признанной экстремистской. Банных известен как один из представителей челябинского профсоюза «Содружество». Ныне запрещенная организация пыталась внедриться на миасский автозавод «Урал». *движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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