Дважды судимый профсоюзный лидер в Миассе ответит за наколки на коленях

30 ноября 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

Банных не первый раз попадет под пристальное внимание силовиков (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Миассе на главу независимого профсоюза Анатолия Банных, которого ранее задержали за распространение символики запрещенной организации, составили новый протокол — за демонстрацию экстремистских татуировок. Основанием для этого стала фотография, опубликованная на странице председателя объединения в социальной сети. «Протокол указывает на публикацию фотографии от 2019 года, где изображены Анатолий Банных с сыном. На коленях мужчины видны наколки, которые полиция сочла символом „АУЕ“*. В связи с повторным нарушением ему может грозить уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штраф в размере от 600 тысяч рублей», — сообщается в группе «Патриот Новости Военкор» в социальной сети «Вконтакте». Как сообщало URA.RU, ранее Банных задержали на рабочем месте и доставили в дежурную часть. Ему инкриминировали распространение символики организации, признанной экстремистской. Банных известен как один из представителей челябинского профсоюза «Содружество». Ныне запрещенная организация пыталась внедриться на миасский автозавод «Урал». *движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе на главу независимого профсоюза Анатолия Банных, которого ранее задержали за распространение символики запрещенной организации, составили новый протокол — за демонстрацию экстремистских татуировок. Основанием для этого стала фотография, опубликованная на странице председателя объединения в социальной сети. «Протокол указывает на публикацию фотографии от 2019 года, где изображены Анатолий Банных с сыном. На коленях мужчины видны наколки, которые полиция сочла символом „АУЕ“*. В связи с повторным нарушением ему может грозить уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штраф в размере от 600 тысяч рублей», — сообщается в группе «Патриот Новости Военкор» в социальной сети «Вконтакте». Как сообщало URA.RU, ранее Банных задержали на рабочем месте и доставили в дежурную часть. Ему инкриминировали распространение символики организации, признанной экстремистской. Банных известен как один из представителей челябинского профсоюза «Содружество». Ныне запрещенная организация пыталась внедриться на миасский автозавод «Урал». *движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России