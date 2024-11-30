Свердловские трассы заметет снегом на несколько дней

На трассах ожидаются осадки в виде мокрого снега
Трассы M-5 подъезд к Екатеринбургу и P-242 Пермь — Екатеринбург заметет снегом с 1 по 3 декабря. Предупреждение появилось в telegram-каналах ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. С 1 до 3 декабря прогнозируются осадки в виде снега, умеренного снега, мокрого снега», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало гололедице на свердловских трассах. В ГАИ предупредили, что из-за смены температур с положительных на отрицательные, дорожное покрытие на многих участках стало скользким.
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