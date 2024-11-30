30 ноября 2024

Свердловские трассы заметет снегом на несколько дней

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На трассах ожидаются осадки в виде мокрого снега
На трассах ожидаются осадки в виде мокрого снега Фото:

Трассы M-5 подъезд к Екатеринбургу и P-242 Пермь — Екатеринбург заметет снегом с 1 по 3 декабря. Предупреждение появилось в telegram-каналах ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. С 1 до 3 декабря прогнозируются осадки в виде снега, умеренного снега, мокрого снега», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало гололедице на свердловских трассах. В ГАИ предупредили, что из-за смены температур с положительных на отрицательные, дорожное покрытие на многих участках стало скользким.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трассы M-5 подъезд к Екатеринбургу и P-242 Пермь — Екатеринбург заметет снегом с 1 по 3 декабря. Предупреждение появилось в telegram-каналах ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. С 1 до 3 декабря прогнозируются осадки в виде снега, умеренного снега, мокрого снега», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало гололедице на свердловских трассах. В ГАИ предупредили, что из-за смены температур с положительных на отрицательные, дорожное покрытие на многих участках стало скользким.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...