Минимальная цена на картофель в Челябинской в декабре 2024 года составляет 25 рублей. По этой стоимости его продают оптовыми партиями. Соответствующая информация размещена на доске интернет-объявлений.
«Продам картофель оптом, 25 рублей. Урожай 2024 года, отгрузки от трех тонн», — сообщил продавец на сайте «Авито».
Автор объявления также уточнил, что в наличии имеется желтый и красный картофель. Его готовы поставить в больших объемах в торговые сети, магазины и на рынки.
Всего на интернет-площадке по Челябинской области размещено более сотни объявлений о продаже картофеля. Самый дорогой обойдется в 65 рублей за килограмм.
Как сообщало URA.RU ранее, в октябре челябинские фермеры подняли цены на картофель с 16 до 20 рублей. Самый дорогой предлагали за 100 рублей.
Челябинцам предлагают картофель по оптовой цене в 25 рублей за килограмм
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Минимальная цена на картофель в Челябинской в декабре 2024 года составляет 25 рублей. По этой стоимости его продают оптовыми партиями. Соответствующая информация размещена на доске интернет-объявлений. «Продам картофель оптом, 25 рублей. Урожай 2024 года, отгрузки от трех тонн», — сообщил продавец на сайте «Авито». Автор объявления также уточнил, что в наличии имеется желтый и красный картофель. Его готовы поставить в больших объемах в торговые сети, магазины и на рынки. Всего на интернет-площадке по Челябинской области размещено более сотни объявлений о продаже картофеля. Самый дорогой обойдется в 65 рублей за килограмм. Как сообщало URA.RU ранее, в октябре челябинские фермеры подняли цены на картофель с 16 до 20 рублей. Самый дорогой предлагали за 100 рублей.