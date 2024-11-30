В Челябинске озвучили цены на самый дешевый картофель. Скрин

В Челябинской области минимальная цена за килограмм картошки — 25 рублей

01 декабря 2024 в 02:51 Размер текста - 17 +

Челябинские фермеры подняли цену на картофель до 25 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Минимальная цена на картофель в Челябинской в декабре 2024 года составляет 25 рублей. По этой стоимости его продают оптовыми партиями. Соответствующая информация размещена на доске интернет-объявлений. «Продам картофель оптом, 25 рублей. Урожай 2024 года, отгрузки от трех тонн», — сообщил продавец на сайте «Авито». Автор объявления также уточнил, что в наличии имеется желтый и красный картофель. Его готовы поставить в больших объемах в торговые сети, магазины и на рынки. Всего на интернет-площадке по Челябинской области размещено более сотни объявлений о продаже картофеля. Самый дорогой обойдется в 65 рублей за килограмм. Как сообщало URA.RU ранее, в октябре челябинские фермеры подняли цены на картофель с 16 до 20 рублей. Самый дорогой предлагали за 100 рублей. Челябинцам предлагают картофель по оптовой цене в 25 рублей за килограмм Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/produkty_pitaniya/kartofel_red_skarlet_3334515857 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минимальная цена на картофель в Челябинской в декабре 2024 года составляет 25 рублей. По этой стоимости его продают оптовыми партиями. Соответствующая информация размещена на доске интернет-объявлений. «Продам картофель оптом, 25 рублей. Урожай 2024 года, отгрузки от трех тонн», — сообщил продавец на сайте «Авито». Автор объявления также уточнил, что в наличии имеется желтый и красный картофель. Его готовы поставить в больших объемах в торговые сети, магазины и на рынки. Всего на интернет-площадке по Челябинской области размещено более сотни объявлений о продаже картофеля. Самый дорогой обойдется в 65 рублей за килограмм. Как сообщало URA.RU ранее, в октябре челябинские фермеры подняли цены на картофель с 16 до 20 рублей. Самый дорогой предлагали за 100 рублей.