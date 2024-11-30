30 ноября 2024

В Челябинске озвучили цены на самый дешевый картофель. Скрин

В Челябинской области минимальная цена за килограмм картошки — 25 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Овощи, фрукты. Тюмень , овощи, картофель, картошка, картофель белый
Челябинские фермеры подняли цену на картофель до 25 рублей Фото:

Минимальная цена на картофель в Челябинской в декабре 2024 года составляет 25 рублей. По этой стоимости его продают оптовыми партиями. Соответствующая информация размещена на доске интернет-объявлений.

«Продам картофель оптом, 25 рублей. Урожай 2024 года, отгрузки от трех тонн», — сообщил продавец на сайте «Авито».

Автор объявления также уточнил, что в наличии имеется желтый и красный картофель. Его готовы поставить в больших объемах в торговые сети, магазины и на рынки.

Всего на интернет-площадке по Челябинской области размещено более сотни объявлений о продаже картофеля. Самый дорогой обойдется в 65 рублей за килограмм.

Как сообщало URA.RU ранее, в октябре челябинские фермеры подняли цены на картофель с 16 до 20 рублей. Самый дорогой предлагали за 100 рублей.

Челябинцам предлагают картофель по оптовой цене в 25 рублей за килограмм
Челябинцам предлагают картофель по оптовой цене в 25 рублей за килограмм

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Минимальная цена на картофель в Челябинской в декабре 2024 года составляет 25 рублей. По этой стоимости его продают оптовыми партиями. Соответствующая информация размещена на доске интернет-объявлений. «Продам картофель оптом, 25 рублей. Урожай 2024 года, отгрузки от трех тонн», — сообщил продавец на сайте «Авито». Автор объявления также уточнил, что в наличии имеется желтый и красный картофель. Его готовы поставить в больших объемах в торговые сети, магазины и на рынки. Всего на интернет-площадке по Челябинской области размещено более сотни объявлений о продаже картофеля. Самый дорогой обойдется в 65 рублей за килограмм. Как сообщало URA.RU ранее, в октябре челябинские фермеры подняли цены на картофель с 16 до 20 рублей. Самый дорогой предлагали за 100 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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