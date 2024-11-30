30 ноября 2024

Челябинский охотник сделал редкие кадры горностая с добычей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк "Березовая роща". Екатеринбург, снег, зима, лес, листья, березы
Белый горностай прятался в снегу Фото:

Челябинский охотник во время прогулки по лесу в окрестностях Златоуста (Челябинская область) повстречал горностая, который нес пойманную мышку. Мужчина не растерялся и сумел сделать редкие кадры. Об этом URA.RU рассказал охотник.

«Во время прогулки мне показалось, что что-то промелькнуло перед глазами. Возвращаясь обратно, я заметил белого горностая. Видимо, я его спугнул в первый раз, когда он поймал мышонка. Хищный зверек выждал, но во второй раз завидев меня, он уже не стал бросать свою добычу», — отметил URA.RU челябинец.

На кадрах видно, что горностай взял задушенную мышь. И поспешил спрятаться с ней за поваленным деревом.

В Челябинской области сезон охоты традиционно начинается с сентября. Горностай входит в список 22 видов пушных животных, которых региональное минэкологии определило как охотничьи ресурсы.

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Челябинский охотник во время прогулки по лесу в окрестностях Златоуста (Челябинская область) повстречал горностая, который нес пойманную мышку. Мужчина не растерялся и сумел сделать редкие кадры. Об этом URA.RU рассказал охотник. «Во время прогулки мне показалось, что что-то промелькнуло перед глазами. Возвращаясь обратно, я заметил белого горностая. Видимо, я его спугнул в первый раз, когда он поймал мышонка. Хищный зверек выждал, но во второй раз завидев меня, он уже не стал бросать свою добычу», — отметил URA.RU челябинец. На кадрах видно, что горностай взял задушенную мышь. И поспешил спрятаться с ней за поваленным деревом. В Челябинской области сезон охоты традиционно начинается с сентября. Горностай входит в список 22 видов пушных животных, которых региональное минэкологии определило как охотничьи ресурсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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