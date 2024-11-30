Челябинский охотник сделал редкие кадры горностая с добычей. Видео

01 декабря 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

Белый горностай прятался в снегу Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Челябинский охотник во время прогулки по лесу в окрестностях Златоуста (Челябинская область) повстречал горностая, который нес пойманную мышку. Мужчина не растерялся и сумел сделать редкие кадры. Об этом URA.RU рассказал охотник. «Во время прогулки мне показалось, что что-то промелькнуло перед глазами. Возвращаясь обратно, я заметил белого горностая. Видимо, я его спугнул в первый раз, когда он поймал мышонка. Хищный зверек выждал, но во второй раз завидев меня, он уже не стал бросать свою добычу», — отметил URA.RU челябинец. На кадрах видно, что горностай взял задушенную мышь. И поспешил спрятаться с ней за поваленным деревом. В Челябинской области сезон охоты традиционно начинается с сентября. Горностай входит в список 22 видов пушных животных, которых региональное минэкологии определило как охотничьи ресурсы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский охотник во время прогулки по лесу в окрестностях Златоуста (Челябинская область) повстречал горностая, который нес пойманную мышку. Мужчина не растерялся и сумел сделать редкие кадры. Об этом URA.RU рассказал охотник. «Во время прогулки мне показалось, что что-то промелькнуло перед глазами. Возвращаясь обратно, я заметил белого горностая. Видимо, я его спугнул в первый раз, когда он поймал мышонка. Хищный зверек выждал, но во второй раз завидев меня, он уже не стал бросать свою добычу», — отметил URA.RU челябинец. На кадрах видно, что горностай взял задушенную мышь. И поспешил спрятаться с ней за поваленным деревом. В Челябинской области сезон охоты традиционно начинается с сентября. Горностай входит в список 22 видов пушных животных, которых региональное минэкологии определило как охотничьи ресурсы.