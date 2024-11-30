Челябинский охотник во время прогулки по лесу в окрестностях Златоуста (Челябинская область) повстречал горностая, который нес пойманную мышку. Мужчина не растерялся и сумел сделать редкие кадры. Об этом URA.RU рассказал охотник.
«Во время прогулки мне показалось, что что-то промелькнуло перед глазами. Возвращаясь обратно, я заметил белого горностая. Видимо, я его спугнул в первый раз, когда он поймал мышонка. Хищный зверек выждал, но во второй раз завидев меня, он уже не стал бросать свою добычу», — отметил URA.RU челябинец.
На кадрах видно, что горностай взял задушенную мышь. И поспешил спрятаться с ней за поваленным деревом.
В Челябинской области сезон охоты традиционно начинается с сентября. Горностай входит в список 22 видов пушных животных, которых региональное минэкологии определило как охотничьи ресурсы.
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