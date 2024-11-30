У Александра Филиппова большой опыт руководящей работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов, который на данный момент трудится в мэрии Копейска и отвечает за ЖКХ города, ищет работу директором или руководителем. Объявление о поиске работы чиновник разместил на доске бесплатных объявлений «Авито».

«Целеустремленный, ответственный, коммуникабельный. Опыт работы в условиях многозадачности. Есть личный автомобиль. В 2020 году пройдены допкурсы „Реализация проектов ГЧП“», — написал о себе в резюме экс-замминистра.

Уровень зарплатных ожиданий Филиппов не указал, также как и то, что на данный момент он работает в должности заместителя главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Копейска. Однако, в остальном госслужащий подробно расписал свою трудовую биографию и основные этапы образования — он прошел путь от педагога-дирижера до юриста и управленца.

Филиппов трудоустроился в мэрию Копейска в августе текущего года. В 2017—2020 годах работал замом и первым заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта региона. В структуре ведомства он курировал вопросы строительства и содержания дорог. Предшественник Филиппова на посту заммэра Копейска по ЖКХ Игорь Фролов уволился из мэрии в конце июня.

Стаж работы Александра Филиппова составляет 28 лет Скрин: сайт «Авито»