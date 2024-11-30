Телеведущий Малахов поздравил тюменскую «Контору пароходства» с юбилеем

Андрей Малахов стал первым, кто поздравил работников мультицентра с пятилетним юбилеем
Известный российский журналист и телеведущий Андрей Малахов поздравил тюменскую «Контору пароходства» с юбилеем. О своем пятилетии мультицентр сообщил в социальных сетях.
«Ребята, поздравляю вас с пятилетием. Первый маленький юбилей. Все только начинается, вы молодцы», — сказал Малахов в видео, опубликованном в группе «Конторы пароходства» во ВКонтакте.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменки стали участницами шоу Андрея Малахова. Татьяна Абрамова и Мария Баянова с песней «Калина» выступили на шоу «Песни от всей души».
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