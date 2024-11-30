30 ноября 2024

Телеведущий Малахов поздравил тюменскую «Контору пароходства» с юбилеем

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Малахов стал первым, кто поздравил работников мультицентра с пятилетним юбилеем
Андрей Малахов стал первым, кто поздравил работников мультицентра с пятилетним юбилеем Фото:

Известный российский журналист и телеведущий Андрей Малахов поздравил тюменскую «Контору пароходства» с юбилеем. О своем пятилетии мультицентр сообщил в социальных сетях.

«Ребята, поздравляю вас с пятилетием. Первый маленький юбилей. Все только начинается, вы молодцы», — сказал Малахов в видео, опубликованном в группе «Конторы пароходства» во ВКонтакте. 

Ранее URA.RU сообщало, что тюменки стали участницами шоу Андрея Малахова. Татьяна Абрамова и Мария Баянова с песней «Калина» выступили на шоу «Песни от всей души». 

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Известный российский журналист и телеведущий Андрей Малахов поздравил тюменскую «Контору пароходства» с юбилеем. О своем пятилетии мультицентр сообщил в социальных сетях. «Ребята, поздравляю вас с пятилетием. Первый маленький юбилей. Все только начинается, вы молодцы», — сказал Малахов в видео, опубликованном в группе «Конторы пароходства» во ВКонтакте.  Ранее URA.RU сообщало, что тюменки стали участницами шоу Андрея Малахова. Татьяна Абрамова и Мария Баянова с песней «Калина» выступили на шоу «Песни от всей души». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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