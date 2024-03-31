Тюменки стали участницами шоу Андрея Малахова

01 апреля 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Тюменки спели песню «Калина» в эфире шоу Андрея Малахова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительницы Тюменской области выступили на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Передача транслировался на телеканале «Россия-1». Женщины спели песню и рассказали о жизни в деревне Истошино (Бердюжский район). «Я хочу познакомить вас с этими блестящими девчонками, которые приехала к нам из Тюменской области. Дуэт Татьяна Абрамова и Мария Баянова с песней „Калина“ выходят на нашу народную сцену», — представил тюменок Малахов в эфире программы. Женщины приехали их деревни Истошино. Они рассказали, что в поселке есть вся необходимая инфраструктура. Кроме того, они поделились историей восстановления церкви — жители деревни самостоятельно собирали деньги на ремонт крыши сооружения. Тюменки подарили ведущему икону, картину из пластилина, куклу-копилку и сыр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительницы Тюменской области выступили на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Передача транслировался на телеканале «Россия-1». Женщины спели песню и рассказали о жизни в деревне Истошино (Бердюжский район). «Я хочу познакомить вас с этими блестящими девчонками, которые приехала к нам из Тюменской области. Дуэт Татьяна Абрамова и Мария Баянова с песней „Калина“ выходят на нашу народную сцену», — представил тюменок Малахов в эфире программы. Женщины приехали их деревни Истошино. Они рассказали, что в поселке есть вся необходимая инфраструктура. Кроме того, они поделились историей восстановления церкви — жители деревни самостоятельно собирали деньги на ремонт крыши сооружения. Тюменки подарили ведущему икону, картину из пластилина, куклу-копилку и сыр.