31 марта 2024

Тюменки стали участницами шоу Андрея Малахова

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Церемония вручения Народной премии Е1. Екатеринбург, малахов андрей
Тюменки спели песню «Калина» в эфире шоу Андрея Малахова Фото:

Жительницы Тюменской области выступили на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Передача транслировался на телеканале «Россия-1». Женщины спели песню и рассказали о жизни в деревне Истошино (Бердюжский район).

«Я хочу познакомить вас с этими блестящими девчонками, которые приехала к нам из Тюменской области. Дуэт Татьяна Абрамова и Мария Баянова с песней „Калина“ выходят на нашу народную сцену», — представил тюменок Малахов в эфире программы.

Женщины приехали их деревни Истошино. Они рассказали, что в поселке есть вся необходимая инфраструктура. Кроме того, они поделились историей восстановления церкви — жители деревни самостоятельно собирали деньги на ремонт крыши сооружения. Тюменки подарили ведущему икону, картину из пластилина, куклу-копилку и сыр.

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Жительницы Тюменской области выступили на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Передача транслировался на телеканале «Россия-1». Женщины спели песню и рассказали о жизни в деревне Истошино (Бердюжский район). «Я хочу познакомить вас с этими блестящими девчонками, которые приехала к нам из Тюменской области. Дуэт Татьяна Абрамова и Мария Баянова с песней „Калина“ выходят на нашу народную сцену», — представил тюменок Малахов в эфире программы. Женщины приехали их деревни Истошино. Они рассказали, что в поселке есть вся необходимая инфраструктура. Кроме того, они поделились историей восстановления церкви — жители деревни самостоятельно собирали деньги на ремонт крыши сооружения. Тюменки подарили ведущему икону, картину из пластилина, куклу-копилку и сыр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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