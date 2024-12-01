Во Франции заявили, что Зеленский признал свой провал на Украине

Генерал Тренкан: Зеленский не способен видеть реальное положение вещей
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Тренкан заявил, что слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО бесполезны
Тренкан заявил, что слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО бесполезны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности прекратить вооруженный конфликт на Украине в обмен на вступление в НАТО свидетельствует о его неспособности адекватно оценивать ситуацию. Об этом заявил генерал Доминик Тренкан, ранее возглавлявший французскую военную миссию при ООН.

«Это [слова Зеленского о готовности завершить конфликт с Россией в обмен на вступление в НАТО] одновременно и признание провала, и неспособность видеть реальное положение вещей и реалистично прогнозировать будущее», — передает газета Le Parisien слова генерала.

Тренкан отметил, что условие Зеленского делает невозможным участие России в переговорном процессе. По его словам, заявление украинского лидера бесполезно и не повлияет на ситуацию. Текущее положение дел для Украины является крайне сложным из-за проблем с армией, отметил генерал.

Ранее Зеленский рассказал Sky News, что готов отдать освобожденные Россией в ходе конфликта территории. Однако для этого Украину должны пригласить в НАТО.

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности прекратить вооруженный конфликт на Украине в обмен на вступление в НАТО свидетельствует о его неспособности адекватно оценивать ситуацию. Об этом заявил генерал Доминик Тренкан, ранее возглавлявший французскую военную миссию при ООН. «Это [слова Зеленского о готовности завершить конфликт с Россией в обмен на вступление в НАТО] одновременно и признание провала, и неспособность видеть реальное положение вещей и реалистично прогнозировать будущее», — передает газета Le Parisien слова генерала. Тренкан отметил, что условие Зеленского делает невозможным участие России в переговорном процессе. По его словам, заявление украинского лидера бесполезно и не повлияет на ситуацию. Текущее положение дел для Украины является крайне сложным из-за проблем с армией, отметил генерал. Ранее Зеленский рассказал Sky News, что готов отдать освобожденные Россией в ходе конфликта территории. Однако для этого Украину должны пригласить в НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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