Во Франции заявили, что Зеленский признал свой провал на Украине

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности прекратить вооруженный конфликт на Украине в обмен на вступление в НАТО свидетельствует о его неспособности адекватно оценивать ситуацию. Об этом заявил генерал Доминик Тренкан, ранее возглавлявший французскую военную миссию при ООН.
«Это [слова Зеленского о готовности завершить конфликт с Россией в обмен на вступление в НАТО] одновременно и признание провала, и неспособность видеть реальное положение вещей и реалистично прогнозировать будущее», — передает газета Le Parisien слова генерала.
Тренкан отметил, что условие Зеленского делает невозможным участие России в переговорном процессе. По его словам, заявление украинского лидера бесполезно и не повлияет на ситуацию. Текущее положение дел для Украины является крайне сложным из-за проблем с армией, отметил генерал.
Ранее Зеленский рассказал Sky News, что готов отдать освобожденные Россией в ходе конфликта территории. Однако для этого Украину должны пригласить в НАТО.
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