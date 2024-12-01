Белоусова пышно проводили в Северной Корее

ЦТАК: Белоусову устроили торжественные проводы в аэропорту Пхеньяна
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Белоусова в Пхеньяне провожали высокопоставленные командующие северокорейского министерства обороны
Белоусова в Пхеньяне провожали высокопоставленные командующие северокорейского министерства обороны Фото:

Министру обороны Российской Федерации Андрею Белоусову были устроены торжественные проводы в аэропорту Пхеньяна по завершении его двухдневного визита в КНДР. На церемонии присутствовали высокопоставленные офицеры армии КНДР и члены российской дипломатической миссии.

«Прошла церемония торжественных проводов военной делегации Российской Федерации. Были исполнены гимны КНДР и РФ. В сопровождении товарища Но Гван Чхоля товарищ Андрей Белоусов осмотрел порядки роты почетного караула Корейской народной армии. Самолет с послами доброй воли из России под проводы солдат и офицеров Корейской народной армии взлетел», — говорится в сообщении агентства ЦТАК.

На опубликованных агентством снимках видно, как Белоусов проходит по красной ковровой дорожке, окруженный ротой почетного караула и военнослужащими КНДР, которые аплодируют ему. Военные держат красные баннеры с надписями: «Выражаем полную поддержку и солидарность борющейся армии и народу России!» и «Пусть живет нерушимая дружба и единство между народами наших стран — КНДР и РФ!».

Помимо северокорейского министра обороны, в проводах приняли участие другие высокопоставленные командующие северокорейского министерства обороны и сотрудники российской дипмиссии. В ходе визита Андрей Белоусов также провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и другими представителями военных ведомств обеих стран, что подчеркивает значимость встречи для укрепления двусторонних отношений.

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Министру обороны Российской Федерации Андрею Белоусову были устроены торжественные проводы в аэропорту Пхеньяна по завершении его двухдневного визита в КНДР. На церемонии присутствовали высокопоставленные офицеры армии КНДР и члены российской дипломатической миссии. «Прошла церемония торжественных проводов военной делегации Российской Федерации. Были исполнены гимны КНДР и РФ. В сопровождении товарища Но Гван Чхоля товарищ Андрей Белоусов осмотрел порядки роты почетного караула Корейской народной армии. Самолет с послами доброй воли из России под проводы солдат и офицеров Корейской народной армии взлетел», — говорится в сообщении агентства ЦТАК. На опубликованных агентством снимках видно, как Белоусов проходит по красной ковровой дорожке, окруженный ротой почетного караула и военнослужащими КНДР, которые аплодируют ему. Военные держат красные баннеры с надписями: «Выражаем полную поддержку и солидарность борющейся армии и народу России!» и «Пусть живет нерушимая дружба и единство между народами наших стран — КНДР и РФ!». Помимо северокорейского министра обороны, в проводах приняли участие другие высокопоставленные командующие северокорейского министерства обороны и сотрудники российской дипмиссии. В ходе визита Андрей Белоусов также провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и другими представителями военных ведомств обеих стран, что подчеркивает значимость встречи для укрепления двусторонних отношений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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