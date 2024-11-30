Роспотребнадзор раскрыл число ВИЧ-инфицированных в ХМАО

В Роспотребнадзоре ХМАО назвали число ВИЧ-инфицированных жителей округа. По данным управления, в округе более 30 000 ВИЧ-положительных граждан.
«В Югре более 30 000 ВИЧ-положительных граждан. ВИЧ может коснуться каждого, независимо от образа жизни», — рассказали в telegram-канале Роспотребнадзора Югры.
Там отметили, что определить статус человека по внешнему виду невозможно, а единственным способом узнать свой статус является тест крови. Для граждан РФ оно является бесплатным. В Роспотребнадзоре также напомнили о важности своевременного выявления болезни и современной терапии.
Ранее URA.RU сообщало, что СПИД-центр назвал города с самым высоким показателем зараженных ВИЧ в ХМАО. Самый большой процент зараженных ВИЧ жителей округа зафиксирован в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе.
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