30 ноября 2024
29 ноября 2024

Роспотребнадзор раскрыл число ВИЧ-инфицированных в ХМАО

В ХМАО зафиксировано более 30 тысяч ВИЧ-положительных граждан
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО более 30 000 граждан имеют положительный ВИЧ-статус
В ХМАО более 30 000 граждан имеют положительный ВИЧ-статус Фото:

В Роспотребнадзоре ХМАО назвали число ВИЧ-инфицированных жителей округа. По данным управления, в округе более 30 000 ВИЧ-положительных граждан.

«В Югре более 30 000 ВИЧ-положительных граждан. ВИЧ может коснуться каждого, независимо от образа жизни», — рассказали в telegram-канале Роспотребнадзора Югры.

Там отметили, что определить статус человека по внешнему виду невозможно, а единственным способом узнать свой статус является тест крови. Для граждан РФ оно является бесплатным. В Роспотребнадзоре также напомнили о важности своевременного выявления болезни и современной терапии. 

Ранее URA.RU сообщало, что СПИД-центр назвал города с самым высоким показателем зараженных ВИЧ в ХМАО. Самый большой процент зараженных ВИЧ жителей округа зафиксирован в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе.

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В Роспотребнадзоре ХМАО назвали число ВИЧ-инфицированных жителей округа. По данным управления, в округе более 30 000 ВИЧ-положительных граждан. «В Югре более 30 000 ВИЧ-положительных граждан. ВИЧ может коснуться каждого, независимо от образа жизни», — рассказали в telegram-канале Роспотребнадзора Югры. Там отметили, что определить статус человека по внешнему виду невозможно, а единственным способом узнать свой статус является тест крови. Для граждан РФ оно является бесплатным. В Роспотребнадзоре также напомнили о важности своевременного выявления болезни и современной терапии.  Ранее URA.RU сообщало, что СПИД-центр назвал города с самым высоким показателем зараженных ВИЧ в ХМАО. Самый большой процент зараженных ВИЧ жителей округа зафиксирован в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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