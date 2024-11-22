СПИД-центр назвал города с самым высоким показателем зараженных ВИЧ в ХМАО

Самый большой процент зараженных ВИЧ жителей в ХМАО зафиксирован в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе. Такие данные приводит главный специалист по ВИЧ-инфекции в Югре Аксана Ушакова.
«Наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация: Урай, Мегион, Пыть-Ях и Березовский район. Здесь пораженность населения составляет более 1,2%», — отметила Ушакова.
Всего в ХМАО более 16 тысяч человек имеют диагноз ВИЧ-инфекция. Заражен каждый 105-й житель. По итогам 9 месяцев этого года в Югре впервые установлен ВИЧ-положительный статус у 415 человек. Но с 2019 года по округу наблюдается снижение числа впервые выявленных случаев.
Ранее URA.RU писало, что с начала 2024 года в ХМАО ВИЧ-инфекцией заразились 156 человек. Тогда самую неблагоприятную обстановку врачи наблюдали в Урае.
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