СПИД-центр назвал города с самым высоким показателем зараженных ВИЧ в ХМАО

СПИД-центр выделил четыре города ХМАО с самым высоким показателем зараженных ВИЧ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО самый большой процент зараженных ВИЧ зафиксирован в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе
В ХМАО самый большой процент зараженных ВИЧ зафиксирован в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе Фото:

Самый большой процент зараженных ВИЧ жителей в ХМАО зафиксирован в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе. Такие данные приводит главный специалист по ВИЧ-инфекции в Югре Аксана Ушакова.

«Наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация: Урай, Мегион, Пыть-Ях и Березовский район. Здесь пораженность населения составляет более 1,2%», — отметила Ушакова.

Всего в ХМАО более 16 тысяч человек имеют диагноз ВИЧ-инфекция. Заражен каждый 105-й житель. По итогам 9 месяцев этого года в Югре впервые установлен ВИЧ-положительный статус у 415 человек. Но с 2019 года по округу наблюдается снижение числа впервые выявленных случаев.

Ранее URA.RU писало, что с начала 2024 года в ХМАО ВИЧ-инфекцией заразились 156 человек. Тогда самую неблагоприятную обстановку врачи наблюдали в Урае.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самый большой процент зараженных ВИЧ жителей в ХМАО зафиксирован в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе. Такие данные приводит главный специалист по ВИЧ-инфекции в Югре Аксана Ушакова. «Наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация: Урай, Мегион, Пыть-Ях и Березовский район. Здесь пораженность населения составляет более 1,2%», — отметила Ушакова. Всего в ХМАО более 16 тысяч человек имеют диагноз ВИЧ-инфекция. Заражен каждый 105-й житель. По итогам 9 месяцев этого года в Югре впервые установлен ВИЧ-положительный статус у 415 человек. Но с 2019 года по округу наблюдается снижение числа впервые выявленных случаев. Ранее URA.RU писало, что с начала 2024 года в ХМАО ВИЧ-инфекцией заразились 156 человек. Тогда самую неблагоприятную обстановку врачи наблюдали в Урае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...