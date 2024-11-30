Санврачи выступили с заявлением после сильного пожара в районе Кольцово

Роспотребнадзор организует проверку на качество воздуха после сильного пожара в цехе по производству полистирола на улице Испытателей в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Пока жителям района врачи советуют не выходить из дома. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзоре Свердловской области.
«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром на складе в районе Кольцово организует проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. Санитарные врачи советуют жителям избегать нахождения на открытом воздухе», — следует из сообщения.
Специалисты оценят качество воздуха по загрязняющим веществам, характерным для этого вида пожара. Исследования проведет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
Площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники. Также появились новые кадры тушения пожара.
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