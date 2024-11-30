Происшествия Пожары Санврачи выступили с заявлением после сильного пожара в районе Кольцово 01 декабря 2024 в 15:58 Размер текста - 17 + Врачи советуют жителям района оставаться дома Фото: Илья Московец © URA.RU Роспотребнадзор организует проверку на качество воздуха после сильного пожара в цехе по производству полистирола на улице Испытателей в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Пока жителям района врачи советуют не выходить из дома. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзоре Свердловской области. «Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром на складе в районе Кольцово организует проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. Санитарные врачи советуют жителям избегать нахождения на открытом воздухе», — следует из сообщения. Специалисты оценят качество воздуха по загрязняющим веществам, характерным для этого вида пожара. Исследования проведет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники. Также появились новые кадры тушения пожара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Роспотребнадзор организует проверку на качество воздуха после сильного пожара в цехе по производству полистирола на улице Испытателей в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Пока жителям района врачи советуют не выходить из дома. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзоре Свердловской области. «Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром на складе в районе Кольцово организует проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. Санитарные врачи советуют жителям избегать нахождения на открытом воздухе», — следует из сообщения. Специалисты оценят качество воздуха по загрязняющим веществам, характерным для этого вида пожара. Исследования проведет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники. Также появились новые кадры тушения пожара. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям