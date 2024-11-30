30 ноября 2024

Санврачи выступили с заявлением после сильного пожара в районе Кольцово

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд Роспотребнадзора в школьной столовой. Магнитогорск, проверка, школьная столовая, повар, роспотребнадзор
Врачи советуют жителям района оставаться дома Фото:

Роспотребнадзор организует проверку на качество воздуха после сильного пожара в цехе по производству полистирола на улице Испытателей в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Пока жителям района врачи советуют не выходить из дома. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзоре Свердловской области.

«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром на складе в районе Кольцово организует проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. Санитарные врачи советуют жителям избегать нахождения на открытом воздухе», — следует из сообщения.

Специалисты оценят качество воздуха по загрязняющим веществам, характерным для этого вида пожара. Исследования проведет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники. Также появились новые кадры тушения пожара.

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Роспотребнадзор организует проверку на качество воздуха после сильного пожара в цехе по производству полистирола на улице Испытателей в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Пока жителям района врачи советуют не выходить из дома. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзоре Свердловской области. «Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром на складе в районе Кольцово организует проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. Санитарные врачи советуют жителям избегать нахождения на открытом воздухе», — следует из сообщения. Специалисты оценят качество воздуха по загрязняющим веществам, характерным для этого вида пожара. Исследования проведет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники. Также появились новые кадры тушения пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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