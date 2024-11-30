Происшествия Пожары Появились новые кадры с места пожара на заводе у аэропорта Кольцово 01 декабря 2024 в 15:33 Размер текста - 17 + Спасатели тушат пожар с крыши (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Появились кадры тушения пожара на улице Испытателей возле екатеринбургского аэропорта Кольцово, где горит цех по производству полистирола. Видео опубликовали в telegram-канале МЧС России. Пожарные тушат огонь с крыши здания. Судя по кадрам, уже нет такого количества дыма, как было. Площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Появились кадры тушения пожара на улице Испытателей возле екатеринбургского аэропорта Кольцово, где горит цех по производству полистирола. Видео опубликовали в telegram-канале МЧС России. Пожарные тушат огонь с крыши здания. Судя по кадрам, уже нет такого количества дыма, как было. Площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям