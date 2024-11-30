Появились новые кадры с места пожара на заводе у аэропорта Кольцово

Спасатели тушат пожар с крыши (архивное фото)
Появились кадры тушения пожара на улице Испытателей возле екатеринбургского аэропорта Кольцово, где горит цех по производству полистирола. Видео опубликовали в telegram-канале МЧС России.
Пожарные тушат огонь с крыши здания. Судя по кадрам, уже нет такого количества дыма, как было.
Площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники.
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