30 ноября 2024

Появились новые кадры с места пожара на заводе у аэропорта Кольцово

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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
Спасатели тушат пожар с крыши (архивное фото) Фото:

Появились кадры тушения пожара на улице Испытателей возле екатеринбургского аэропорта Кольцово, где горит цех по производству полистирола. Видео опубликовали в telegram-канале МЧС России.

Пожарные тушат огонь с крыши здания. Судя по кадрам, уже нет такого количества дыма, как было.

Площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники.

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Появились кадры тушения пожара на улице Испытателей возле екатеринбургского аэропорта Кольцово, где горит цех по производству полистирола. Видео опубликовали в telegram-канале МЧС России. Пожарные тушат огонь с крыши здания. Судя по кадрам, уже нет такого количества дыма, как было. Площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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