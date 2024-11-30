30 ноября 2024

С горящего возле Кольцово завода эвакуировались десятки человек, есть пострадавший

В пожаре возле Кольцово пострадал человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Тюмень, мчс, эвакуация, пожар, лестница, пожарные
Эвакуировались 70 человек (архивное фото) Фото:

С горящего завода на улице Испытателей возле Кольцово эвакуировались самостоятельно 70 человек, есть один пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«С территории промзоны в Екатеринбурге самостоятельно эвакуировались 70 человек. Один человек пострадал», — говорится в сообщении.

Для замеров допустимой концентрации продуктов горения в воздухе к месту направили лабораторию МЧС России. Площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров.

На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники. Также появились новые кадры с места пожара на заводе.

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С горящего завода на улице Испытателей возле Кольцово эвакуировались самостоятельно 70 человек, есть один пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «С территории промзоны в Екатеринбурге самостоятельно эвакуировались 70 человек. Один человек пострадал», — говорится в сообщении. Для замеров допустимой концентрации продуктов горения в воздухе к месту направили лабораторию МЧС России. Площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники. Также появились новые кадры с места пожара на заводе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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