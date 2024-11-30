С горящего возле Кольцово завода эвакуировались десятки человек, есть пострадавший

С горящего завода на улице Испытателей возле Кольцово эвакуировались самостоятельно 70 человек, есть один пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«С территории промзоны в Екатеринбурге самостоятельно эвакуировались 70 человек. Один человек пострадал», — говорится в сообщении.
Для замеров допустимой концентрации продуктов горения в воздухе к месту направили лабораторию МЧС России. Площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров.
На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники. Также появились новые кадры с места пожара на заводе.
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