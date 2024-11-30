Происшествия Пожары С горящего возле Кольцово завода эвакуировались десятки человек, есть пострадавший В пожаре возле Кольцово пострадал человек 01 декабря 2024 в 16:13 Размер текста - 17 + Эвакуировались 70 человек (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU С горящего завода на улице Испытателей возле Кольцово эвакуировались самостоятельно 70 человек, есть один пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «С территории промзоны в Екатеринбурге самостоятельно эвакуировались 70 человек. Один человек пострадал», — говорится в сообщении. Для замеров допустимой концентрации продуктов горения в воздухе к месту направили лабораторию МЧС России. Площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники. Также появились новые кадры с места пожара на заводе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! С горящего завода на улице Испытателей возле Кольцово эвакуировались самостоятельно 70 человек, есть один пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «С территории промзоны в Екатеринбурге самостоятельно эвакуировались 70 человек. Один человек пострадал», — говорится в сообщении. Для замеров допустимой концентрации продуктов горения в воздухе к месту направили лабораторию МЧС России. Площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники. Также появились новые кадры с места пожара на заводе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям