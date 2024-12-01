Новая глава евродипломатии допустила, что европейских военных направят на Украину

Европейские военные могут быть направлены на Украину, заявила новая глава Евродипломатии, экс-премьер Эстонии Кая Каллас. По ее словам, это может быть необходимо для «контроля за соблюдением прекращения огня», если соглашение будет достигнуто.
«До сегодняшнего дня обсуждалось, какие страны готовы направить своих военных на Украину. Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах», — цитирует Каллас агентство ANSA.
По ее словам, когда стороны конфликта договорятся о прекращении огня, европейские военные могут находиться на Украине, чтобы наблюдать за соблюдением договоренностей. Каллас вступила в должность 1 декабря. Первый рабочий день она провела на Украине.
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