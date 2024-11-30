Происшествия Пожары Озвучена версия о большом пожаре на заводе в районе Кольцово 01 декабря 2024 в 17:59 Размер текста - 17 + Сообщение о пожаре поступило 1 декабря в 13:29 Фото: Донат Сорокин/ТАСС новость из сюжета В Кольцово загорелся завод по производству пенопласта В качестве причины пожара, произошедшего на заводе на улице Испытателей возле аэропорта Кольцово, рассматривают версию о сломанной сушильной камере. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Устанавливается источник возгорания. В том числе рассматривается в качестве причины пожара версия о неисправности сушильной камеры», — говорится в сообщении. Доследственную проверку проведет прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативных служб 1 декабря в 13:29. С горящего здания эвакуировались самостоятельно 70 человек, есть один пострадавший, от госпитализации он отказался. Площадь возгорания выросла до полутора тысяч квадратных метров. Жителям района врачи посоветовали не выходить из дома. Все, что известно о пожаре, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В качестве причины пожара, произошедшего на заводе на улице Испытателей возле аэропорта Кольцово, рассматривают версию о сломанной сушильной камере. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Устанавливается источник возгорания. В том числе рассматривается в качестве причины пожара версия о неисправности сушильной камеры», — говорится в сообщении. Доследственную проверку проведет прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативных служб 1 декабря в 13:29. С горящего здания эвакуировались самостоятельно 70 человек, есть один пострадавший, от госпитализации он отказался. Площадь возгорания выросла до полутора тысяч квадратных метров. Жителям района врачи посоветовали не выходить из дома. Все, что известно о пожаре, — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям