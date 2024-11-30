30 ноября 2024
29 ноября 2024

В ХМАО на трассе «Иртыш» легковушка столкнулась с «КамАЗом»: есть погибшие

В ХМАО на трассе «Иртыш» два человека погибли в ДТП с «КамАЗом»
© Служба новостей «URA.RU»
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Два человека погибли в результате ДТП на трассе «Иртыш» в ХМАО (Архивное фото)
Два человека погибли в результате ДТП на трассе «Иртыш» в ХМАО (Архивное фото) Фото:

В ХМАО на автомобильной дороге «Иртыш» «Лада Приора» столкнулась с «КамАЗом». В результате ДТП два человека погибли, сообщили в УМВД Югры.

«Лада Приора» совершила выезд на встречную полосу дороги, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ». В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и пассажир «Приоры», — рассказали в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло на 68 километре автодороги «Иртыш». На месте происшествия работают полицейские. Они устанавливают все обстоятельства аварии. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО произошло смертельное массовое ДТП с грузовиками. На 40-ом километре трассы Нижневартовск — Стрежевой столкнулись два грузовика MAN и два легковых автомобиля: «АЗ» и Renault Duster.

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В ХМАО на автомобильной дороге «Иртыш» «Лада Приора» столкнулась с «КамАЗом». В результате ДТП два человека погибли, сообщили в УМВД Югры. «Лада Приора» совершила выезд на встречную полосу дороги, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ». В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и пассажир «Приоры», — рассказали в telegram-канале ведомства. ДТП произошло на 68 километре автодороги «Иртыш». На месте происшествия работают полицейские. Они устанавливают все обстоятельства аварии.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО произошло смертельное массовое ДТП с грузовиками. На 40-ом километре трассы Нижневартовск — Стрежевой столкнулись два грузовика MAN и два легковых автомобиля: «АЗ» и Renault Duster.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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