В ХМАО произошло смертельное массовое ДТП с грузовиками

На 40-ом километре трассы Нижневартовск — Стрежевой произошло столкновение двух грузовиков MAN и двух легковых автомобилей — «ВАЗ» и Renault Duster. В результате ДТП водитель отечественного авто скончался, а водитель иномарки получил травмы. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.
«На 40-ом километре автодороги Стрежевой — Нижневартовск произошло столкновение четырёх транспортных средств… Водитель автомобиля „ВАЗ“ скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а водитель Renault Duster получил травмы», — написано в telegram-канале ведомства.
В ГУ МВД по ХМАО уточнили, что, по предварительным данным, виновником аварии является водитель Renault Duster. Он не выдержал дистанцию, из-за чего врезался в «ВАЗ», который от удара столкнулся с грузовиком, стоявшем на аварийке, и вылетел на встречную полосу под другой грузовик. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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