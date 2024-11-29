В ХМАО произошло смертельное массовое ДТП с грузовиками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО в массовой аварии погиб человек
В ХМАО в массовой аварии погиб человек Фото:

На 40-ом километре трассы Нижневартовск — Стрежевой произошло столкновение двух грузовиков MAN и двух легковых автомобилей — «ВАЗ» и Renault Duster. В результате ДТП водитель отечественного авто скончался, а водитель иномарки получил травмы. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.

«На 40-ом километре автодороги Стрежевой — Нижневартовск произошло столкновение четырёх транспортных средств… Водитель автомобиля „ВАЗ“ скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а водитель Renault Duster получил травмы», — написано в telegram-канале ведомства.

В ГУ МВД по ХМАО уточнили, что, по предварительным данным, виновником аварии является водитель Renault Duster. Он не выдержал дистанцию, из-за чего врезался в «ВАЗ», который от удара столкнулся с грузовиком, стоявшем на аварийке, и вылетел на встречную полосу под другой грузовик. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 40-ом километре трассы Нижневартовск — Стрежевой произошло столкновение двух грузовиков MAN и двух легковых автомобилей — «ВАЗ» и Renault Duster. В результате ДТП водитель отечественного авто скончался, а водитель иномарки получил травмы. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО. «На 40-ом километре автодороги Стрежевой — Нижневартовск произошло столкновение четырёх транспортных средств… Водитель автомобиля „ВАЗ“ скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а водитель Renault Duster получил травмы», — написано в telegram-канале ведомства. В ГУ МВД по ХМАО уточнили, что, по предварительным данным, виновником аварии является водитель Renault Duster. Он не выдержал дистанцию, из-за чего врезался в «ВАЗ», который от удара столкнулся с грузовиком, стоявшем на аварийке, и вылетел на встречную полосу под другой грузовик. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...