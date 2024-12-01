Зеленский захотел вступить в НАТО без главного преимущества альянса

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина согласна присоединиться к НАТО в условиях текущего военного конфликта, если пятая статья Североатлантического договора не будет распространяться на Украину. Этот документ обязывает страны-участницы оказывать поддержку любой из государств-членов, которая столкнулась с вооруженным нападением.
«Украина считает реальным вариант, когда страна присоединяется к НАТО, но во время конфликта на нее не распространяется действие пятой статьи», — заявил Зеленский в ходе выступления в Киеве с главами евродипломатии. Его слова передает telegram-канал «Украина Online».
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что если Украина будет приглашена в НАТО, то приглашение должно охватывать все территории страны. По его словам, отдельные части страны не могут быть приглашены в альянс.
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