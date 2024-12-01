Зеленский захотел вступить в НАТО без главного преимущества альянса

Зеленский: Украина согласна вступить в НАТО без гарантий защиты страны
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Владимир Зеленский заявил, что Украина согласна вступить в НАТО без гарантий защиты страны
Владимир Зеленский заявил, что Украина согласна вступить в НАТО без гарантий защиты страны Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина согласна присоединиться к НАТО в условиях текущего военного конфликта, если пятая статья Североатлантического договора не будет распространяться на Украину. Этот документ обязывает страны-участницы оказывать поддержку любой из государств-членов, которая столкнулась с вооруженным нападением.

«Украина считает реальным вариант, когда страна присоединяется к НАТО, но во время конфликта на нее не распространяется действие пятой статьи», — заявил Зеленский в ходе выступления в Киеве с главами евродипломатии. Его слова передает telegram-канал «Украина Online».

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что если Украина будет приглашена в НАТО, то приглашение должно охватывать все территории страны. По его словам, отдельные части страны не могут быть приглашены в альянс.

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина согласна присоединиться к НАТО в условиях текущего военного конфликта, если пятая статья Североатлантического договора не будет распространяться на Украину. Этот документ обязывает страны-участницы оказывать поддержку любой из государств-членов, которая столкнулась с вооруженным нападением. «Украина считает реальным вариант, когда страна присоединяется к НАТО, но во время конфликта на нее не распространяется действие пятой статьи», — заявил Зеленский в ходе выступления в Киеве с главами евродипломатии. Его слова передает telegram-канал «Украина Online». Кроме того, Зеленский подчеркнул, что если Украина будет приглашена в НАТО, то приглашение должно охватывать все территории страны. По его словам, отдельные части страны не могут быть приглашены в альянс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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