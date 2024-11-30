В Челябинске задержали мужчину, ограбившего с пистолетом кулинарию

В Челябинске установили и задержали 41-летнего мужчину, который 1 декабря пытался ограбить кулинарию. Он угрожал продавцу пистолетом. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону.
«Сегодня, 1 декабря, поступило сообщение о том, что в кулинарии по Университетской Набережной неизвестный мужчина пытался похитить из кассы денежные средства. Сотрудниками полиции Челябинска установлен и задержан ранее судимый местный житель, причастный к инциденту», — сообщили в областном главке МВД.
Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Полицейские уточнили, что для ограбления мужчина использовал пневматический пистолет. Довести умысел до конца ему не позволили продавец и посетитель: они дали отпор. Сейчас проводится проверка.
Как URA.RU писало ранее, неизвестный, угрожая женщине-продавцу пистолетом, пытался завладеть деньгами из кассы. Правоохранители сразу приступили к поиску злоумышленника.
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