30 ноября 2024

В Челябинске задержали мужчину, ограбившего с пистолетом кулинарию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пистолет, оружие, угроза, самооборона, опасность, рука с пистолетом
Решивший ограбить с пистолетом кулинарию мужчина получил отпор Фото:

В Челябинске установили и задержали 41-летнего мужчину, который 1 декабря пытался ограбить кулинарию. Он угрожал продавцу пистолетом. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

«Сегодня, 1 декабря, поступило сообщение о том, что в кулинарии по Университетской Набережной неизвестный мужчина пытался похитить из кассы денежные средства. Сотрудниками полиции Челябинска установлен и задержан ранее судимый местный житель, причастный к инциденту», — сообщили в областном главке МВД.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Полицейские уточнили, что для ограбления мужчина использовал пневматический пистолет. Довести умысел до конца ему не позволили продавец и посетитель: они дали отпор. Сейчас проводится проверка.

Как URA.RU писало ранее, неизвестный, угрожая женщине-продавцу пистолетом, пытался завладеть деньгами из кассы. Правоохранители сразу приступили к поиску злоумышленника.

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В Челябинске установили и задержали 41-летнего мужчину, который 1 декабря пытался ограбить кулинарию. Он угрожал продавцу пистолетом. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону. «Сегодня, 1 декабря, поступило сообщение о том, что в кулинарии по Университетской Набережной неизвестный мужчина пытался похитить из кассы денежные средства. Сотрудниками полиции Челябинска установлен и задержан ранее судимый местный житель, причастный к инциденту», — сообщили в областном главке МВД. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Полицейские уточнили, что для ограбления мужчина использовал пневматический пистолет. Довести умысел до конца ему не позволили продавец и посетитель: они дали отпор. Сейчас проводится проверка. Как URA.RU писало ранее, неизвестный, угрожая женщине-продавцу пистолетом, пытался завладеть деньгами из кассы. Правоохранители сразу приступили к поиску злоумышленника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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