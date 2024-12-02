Как быстро жители ХМАО и ЯНАО могут накопить миллион

Жителям Ямала в среднем потребуется четыре года и семь месяцев, чтобы накопить один миллион рублей. Югорчане потратят на это чуть менее шести лет. Такие данные озвучили эксперты РИА Новости в опубликованном рейтинге.
«Второе место в рейтинге занимает еще один северный регион — Ямало-Ненецкий автономный округ. Жителям здесь понадобится четыре года и семь месяцев, чтобы накопить один миллион рублей», — сообщили эксперты в своем материале. Еще один северный регион вошел в рейтинг экспертов — ХМАО. Югра заняла восьмое место — жителям округа придется копить миллион чуть менее шести лет.
Первое место в рейтинге заняла Чукотка. В этом регионе миллион можно накопить за четыре года и один месяц. Аналитики брали в расчет, что каждый житель ежемесячно откладывает 10% от зарплаты и размещает их на вкладе, где средства капитализируются каждый месяц.
В аналогичном рейтинге 2023 года Ямал занимал третью строчку. Тогда жители региона могли собрать миллион за пять лет и 11 месяцев. ХМАО был на девятом месте с результатом в семь лет и четыре месяца.
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