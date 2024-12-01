Стало известно, кому государство вернет «налоговый кешбэк» за 2025 год

Юрист Вишневская: малообеспеченным дадут новую семейную выплату

02 декабря 2024 в 04:50 Размер текста - 17 +

Новую выплату можно получить уже в 2026 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России с 2025 года вступит в силу закон, предусматривающий новую семейную выплату, так называемый «налоговый кешбэк» для некоторых граждан, имеющих двух и более детей и чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе. Об этом рассказала руководитель налоговой практики K&P.Group Виктория Канишевская. «В качестве выплаты возвращается сумма, равная НДФЛ, рассчитанному по ставке 7% с облагаемых доходов. По этой причине ее иногда называют „налоговым кешбэком“. Льготой могут воспользоваться родители, чьим детям нет 18 или 23 лет при условии учебы на очном отделении. И дети, и родители должны быть гражданами РФ и жить на ее территории, получать доход, облагаемый НДФЛ и являться налоговыми резидентами», — рассказала Канишевская агентству «Прайм». Немаловажным условием является то, что доход на каждого члена семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов в регионе. Также при определении права на выплату будет учитываться наличие у членов семьи движимого и недвижимого имущества. Первые деньги можно получить в 2026 году, предъявив справку НДФЛ за 2025 год. Сообщалось, что работающие родители получат новую льготу от государства в 2025 году. Ставки НДФЛ для них снизятся до 6%, при этом оставшиеся 7% будет возмещать государство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России с 2025 года вступит в силу закон, предусматривающий новую семейную выплату, так называемый «налоговый кешбэк» для некоторых граждан, имеющих двух и более детей и чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе. Об этом рассказала руководитель налоговой практики K&P.Group Виктория Канишевская. «В качестве выплаты возвращается сумма, равная НДФЛ, рассчитанному по ставке 7% с облагаемых доходов. По этой причине ее иногда называют „налоговым кешбэком“. Льготой могут воспользоваться родители, чьим детям нет 18 или 23 лет при условии учебы на очном отделении. И дети, и родители должны быть гражданами РФ и жить на ее территории, получать доход, облагаемый НДФЛ и являться налоговыми резидентами», — рассказала Канишевская агентству «Прайм». Немаловажным условием является то, что доход на каждого члена семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов в регионе. Также при определении права на выплату будет учитываться наличие у членов семьи движимого и недвижимого имущества. Первые деньги можно получить в 2026 году, предъявив справку НДФЛ за 2025 год. Сообщалось, что работающие родители получат новую льготу от государства в 2025 году. Ставки НДФЛ для них снизятся до 6%, при этом оставшиеся 7% будет возмещать государство.