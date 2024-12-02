Юрист Хаминский предупредил о начислении пеней с 3 декабря

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В случае неуплаты в установленный срок, налоговая служба отправит требование о платеже Фото:

Россиянам с 3 декабря начнут начисляться пени за просроченный платеж налогов на квартиры, дачи и автомобили для тех граждан, которые не уплатили их в установленный срок. Об этом сообщил налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Просрочка начинает исчисляться с 3 декабря, в этом году — с первого вторника месяца. С учетом уровня цифровизации налоговой службы сотрудникам ФНС не составит труда выявить любого просрочившего налогоплательщика», — предупредил Хаминский, передает РИА Новости. Он также уточнил, что воскресенье 1 декабря входит в срок уплаты, из-за чего пени начнут начислять со вторника 3 декабря.

Хаминский подчеркнул, что предельный срок уплаты имущественных налогов наступает значительно позже окончания отчетного года, что может привести к забывчивости или преднамеренному уклонению от налоговых обязательств со стороны граждан. В случае неуплаты в установленный срок, налоговая служба отправит требование о платеже, а при дальнейшем игнорировании — обратится в суд.

В случае уклонения от уплаты налогов на доходы, например, полученные от аренды жилья, в России могут применяться серьезные меры наказания, в том числе уголовная ответственность. Если владелец недвижимости получает более 577 000 рублей в месяц и избегает налогов, его могут ожидать не только штрафы и начисление пеней, но и уголовное преследование. В случаях особо значительных задолженностей размеры штрафов и санкций могут быть увеличены, что подчеркивает строгость государственной политики в области налогообложения.

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Россиянам с 3 декабря начнут начисляться пени за просроченный платеж налогов на квартиры, дачи и автомобили для тех граждан, которые не уплатили их в установленный срок. Об этом сообщил налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. «Просрочка начинает исчисляться с 3 декабря, в этом году — с первого вторника месяца. С учетом уровня цифровизации налоговой службы сотрудникам ФНС не составит труда выявить любого просрочившего налогоплательщика», — предупредил Хаминский, передает РИА Новости. Он также уточнил, что воскресенье 1 декабря входит в срок уплаты, из-за чего пени начнут начислять со вторника 3 декабря. Хаминский подчеркнул, что предельный срок уплаты имущественных налогов наступает значительно позже окончания отчетного года, что может привести к забывчивости или преднамеренному уклонению от налоговых обязательств со стороны граждан. В случае неуплаты в установленный срок, налоговая служба отправит требование о платеже, а при дальнейшем игнорировании — обратится в суд. В случае уклонения от уплаты налогов на доходы, например, полученные от аренды жилья, в России могут применяться серьезные меры наказания, в том числе уголовная ответственность. Если владелец недвижимости получает более 577 000 рублей в месяц и избегает налогов, его могут ожидать не только штрафы и начисление пеней, но и уголовное преследование. В случаях особо значительных задолженностей размеры штрафов и санкций могут быть увеличены, что подчеркивает строгость государственной политики в области налогообложения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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