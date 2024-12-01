Челябинцы скидывают цены на недвижимость

В Челябинске скидка при продаже квартир превысила восемь процентов

02 декабря 2024 в 07:29 Размер текста - 17 +

Челябинцы охотно торгуются, продавая жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске продавцы жилья снижают цены в ноябре. Собственники готовы скинуть более восьми процентов. «Средний уровень торга при продаже вторичных квартир в части крупных городов России превысил 7%. На первом месте по среднему размеру скидок Нижний Новгород, где они за месяц выросли до 10,1%. На втором — Челябинск (8,2%), на третьем — Краснодар (7,2%)», — сообщили ТАСС эксперты компании «Этажи». Аналитики уточнили, что в январе 2024 года дисконт в среднем по России составлял 3%. Текущий рост скидки связан с падением спроса на вторичное жилье на четверть. Риелторы отметили, что увеличилась конкуренция за покупателей, а также желание побыстрее продать недвижимость ради участия в программе семейной ипотеки, пока она действует. Как URA.RU писало ранее, средняя цена на студии и однокомнатные квартиры в челябинских новостройках составила 5,1 миллиона рублей. Двухкомнатные квартиры обходятся в среднем в 7,8 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске продавцы жилья снижают цены в ноябре. Собственники готовы скинуть более восьми процентов. «Средний уровень торга при продаже вторичных квартир в части крупных городов России превысил 7%. На первом месте по среднему размеру скидок Нижний Новгород, где они за месяц выросли до 10,1%. На втором — Челябинск (8,2%), на третьем — Краснодар (7,2%)», — сообщили ТАСС эксперты компании «Этажи». Аналитики уточнили, что в январе 2024 года дисконт в среднем по России составлял 3%. Текущий рост скидки связан с падением спроса на вторичное жилье на четверть. Риелторы отметили, что увеличилась конкуренция за покупателей, а также желание побыстрее продать недвижимость ради участия в программе семейной ипотеки, пока она действует. Как URA.RU писало ранее, средняя цена на студии и однокомнатные квартиры в челябинских новостройках составила 5,1 миллиона рублей. Двухкомнатные квартиры обходятся в среднем в 7,8 миллиона рублей.