01 декабря 2024
30 ноября 2024

Челябинцы скидывают цены на недвижимость

В Челябинске скидка при продаже квартир превысила восемь процентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы охотно торгуются, продавая жилье Фото:

В Челябинске продавцы жилья снижают цены в ноябре. Собственники готовы скинуть более восьми процентов.

«Средний уровень торга при продаже вторичных квартир в части крупных городов России превысил 7%. На первом месте по среднему размеру скидок Нижний Новгород, где они за месяц выросли до 10,1%. На втором — Челябинск (8,2%), на третьем — Краснодар (7,2%)», — сообщили ТАСС эксперты компании «Этажи».

Аналитики уточнили, что в январе 2024 года дисконт в среднем по России составлял 3%. Текущий рост скидки связан с падением спроса на вторичное жилье на четверть. Риелторы отметили, что увеличилась конкуренция за покупателей, а также желание побыстрее продать недвижимость ради участия в программе семейной ипотеки, пока она действует.

Как URA.RU писало ранее, средняя цена на студии и однокомнатные квартиры в челябинских новостройках составила 5,1 миллиона рублей. Двухкомнатные квартиры обходятся в среднем в 7,8 миллиона рублей.

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В Челябинске продавцы жилья снижают цены в ноябре. Собственники готовы скинуть более восьми процентов. «Средний уровень торга при продаже вторичных квартир в части крупных городов России превысил 7%. На первом месте по среднему размеру скидок Нижний Новгород, где они за месяц выросли до 10,1%. На втором — Челябинск (8,2%), на третьем — Краснодар (7,2%)», — сообщили ТАСС эксперты компании «Этажи». Аналитики уточнили, что в январе 2024 года дисконт в среднем по России составлял 3%. Текущий рост скидки связан с падением спроса на вторичное жилье на четверть. Риелторы отметили, что увеличилась конкуренция за покупателей, а также желание побыстрее продать недвижимость ради участия в программе семейной ипотеки, пока она действует. Как URA.RU писало ранее, средняя цена на студии и однокомнатные квартиры в челябинских новостройках составила 5,1 миллиона рублей. Двухкомнатные квартиры обходятся в среднем в 7,8 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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