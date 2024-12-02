Ученые бьют тревогу из-за глобальной катастрофы

Площадь неплодородных земель в мире превысила площадь Антарктиды

02 декабря 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Площадь неплодородных земель в мире достигла 15 миллионов квадратных километров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Площадь неплодородных земель в мире достигла 15 миллионов квадратных километров, что превышает площадь Антарктиды. Об этом сообщается в исследовании Потсдамского института изучения климатических изменений под названием «Отступая от пропасти». «Деградация земель происходит в мире со скоростью 1 миллион квадратных километров в год, что серьезно подрывает усилия по стабилизации климата, защите природы и обеспечению устойчивых поставок продовольствия», — сообщил Guardian . Отмечается, что площадь неплодородных земель уже составляет 15 млн квадратных километров, что превышает территорию Антарктиды. Исследование также подчеркивает, что наземные экосистемы, которые ранее поглощали почти треть антропогенного CO2, за последнее десятилетие потеряли около 20% своей способности к абсорбции углекислого газа. Это связывают с усиленной вырубкой лесов и изменениями климата, что усугубляется неустойчивыми методами сельского хозяйства, приводящими к потере лесных массивов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Площадь неплодородных земель в мире достигла 15 миллионов квадратных километров, что превышает площадь Антарктиды. Об этом сообщается в исследовании Потсдамского института изучения климатических изменений под названием «Отступая от пропасти». «Деградация земель происходит в мире со скоростью 1 миллион квадратных километров в год, что серьезно подрывает усилия по стабилизации климата, защите природы и обеспечению устойчивых поставок продовольствия», — сообщил Guardian. Отмечается, что площадь неплодородных земель уже составляет 15 млн квадратных километров, что превышает территорию Антарктиды. Исследование также подчеркивает, что наземные экосистемы, которые ранее поглощали почти треть антропогенного CO2, за последнее десятилетие потеряли около 20% своей способности к абсорбции углекислого газа. Это связывают с усиленной вырубкой лесов и изменениями климата, что усугубляется неустойчивыми методами сельского хозяйства, приводящими к потере лесных массивов.