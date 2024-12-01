Убивший двух школьниц маньяк из Златоуста обжаловал пожизненный срок

02 декабря 2024 в 08:06 Размер текста - 17 +

Убивший двух школьниц маньяк отбывает пожизненный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Верховный суд Российской Федерации поступила апелляционная жалоба от жителя Златоуста Челябинской области, осужденного к пожизненному заключению. Он отбывает наказание за убийство двух девочек в Златоусте. «В суд поступила жалоба Николая Мозглякова на пожизненный приговор. Рассмотрение жалобы пока не назначено», — сказали ТАСС в суде. Согласно материалам дела, 1 апреля 2008 года в Златоусте Мозгляков напал на трех девочек, возвращавшихся домой после занятий в школе. Угрожая ножом одной из них, он заставил ее сестру и подругу идти за собой. Уединившись на окраине местного кладбища, он совершил действия сексуального характера в отношении всех трех и затем нанес им множественные ножевые ранения. Из трех жертв одна девочка выжила. Она помогла в составлении фоторобота преступника, отметив наличие татуировки в виде паука на руке убийцы, из-за которой он получил прозвище «Златоустовский паук». Челябинский областной суд в 2008 году вынес решение о пожизненном лишении свободы Мозглякову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верховный суд Российской Федерации поступила апелляционная жалоба от жителя Златоуста Челябинской области, осужденного к пожизненному заключению. Он отбывает наказание за убийство двух девочек в Златоусте. «В суд поступила жалоба Николая Мозглякова на пожизненный приговор. Рассмотрение жалобы пока не назначено», — сказали ТАСС в суде. Согласно материалам дела, 1 апреля 2008 года в Златоусте Мозгляков напал на трех девочек, возвращавшихся домой после занятий в школе. Угрожая ножом одной из них, он заставил ее сестру и подругу идти за собой. Уединившись на окраине местного кладбища, он совершил действия сексуального характера в отношении всех трех и затем нанес им множественные ножевые ранения. Из трех жертв одна девочка выжила. Она помогла в составлении фоторобота преступника, отметив наличие татуировки в виде паука на руке убийцы, из-за которой он получил прозвище «Златоустовский паук». Челябинский областной суд в 2008 году вынес решение о пожизненном лишении свободы Мозглякову.