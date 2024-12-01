01 декабря 2024
30 ноября 2024

Убивший двух школьниц маньяк из Златоуста обжаловал пожизненный срок

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Мера пресечения Ивану Зелеву в суде Курчатовского района. Челябинск, уголовное дело, конвой, клетка, арест, тюрьма, наказание, преступление, суд, мера пресечения, заключенный
Убивший двух школьниц маньяк отбывает пожизненный срок Фото:

В Верховный суд Российской Федерации поступила апелляционная жалоба от жителя Златоуста Челябинской области, осужденного к пожизненному заключению. Он отбывает наказание за убийство двух девочек в Златоусте.

«В суд поступила жалоба Николая Мозглякова на пожизненный приговор. Рассмотрение жалобы пока не назначено», — сказали ТАСС в суде.

Согласно материалам дела, 1 апреля 2008 года в Златоусте Мозгляков напал на трех девочек, возвращавшихся домой после занятий в школе. Угрожая ножом одной из них, он заставил ее сестру и подругу идти за собой. Уединившись на окраине местного кладбища, он совершил действия сексуального характера в отношении всех трех и затем нанес им множественные ножевые ранения.

Из трех жертв одна девочка выжила. Она помогла в составлении фоторобота преступника, отметив наличие татуировки в виде паука на руке убийцы, из-за которой он получил прозвище «Златоустовский паук». Челябинский областной суд в 2008 году вынес решение о пожизненном лишении свободы Мозглякову.

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В Верховный суд Российской Федерации поступила апелляционная жалоба от жителя Златоуста Челябинской области, осужденного к пожизненному заключению. Он отбывает наказание за убийство двух девочек в Златоусте. «В суд поступила жалоба Николая Мозглякова на пожизненный приговор. Рассмотрение жалобы пока не назначено», — сказали ТАСС в суде. Согласно материалам дела, 1 апреля 2008 года в Златоусте Мозгляков напал на трех девочек, возвращавшихся домой после занятий в школе. Угрожая ножом одной из них, он заставил ее сестру и подругу идти за собой. Уединившись на окраине местного кладбища, он совершил действия сексуального характера в отношении всех трех и затем нанес им множественные ножевые ранения. Из трех жертв одна девочка выжила. Она помогла в составлении фоторобота преступника, отметив наличие татуировки в виде паука на руке убийцы, из-за которой он получил прозвище «Златоустовский паук». Челябинский областной суд в 2008 году вынес решение о пожизненном лишении свободы Мозглякову.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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