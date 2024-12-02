За ночь над российскими регионами сбили 15 украинских дронов

Над Курской областью сбиты восемь БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В течение прошедшей ночи силы ПВО РФ уничтожили 15 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что над территорией Курской области было уничтожено восемь БПЛА, над Брянской — четыре, над Республикой Крым — два, а над Белгородской областью — один.
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