За ночь над российскими регионами сбили 15 украинских дронов

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Над Курской областью сбиты восемь БПЛА
Над Курской областью сбиты восемь БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В течение прошедшей ночи силы ПВО РФ уничтожили 15 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что над территорией Курской области было уничтожено восемь БПЛА, над Брянской — четыре, над Республикой Крым — два, а над Белгородской областью — один.

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В течение прошедшей ночи силы ПВО РФ уничтожили 15 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что над территорией Курской области было уничтожено восемь БПЛА, над Брянской — четыре, над Республикой Крым — два, а над Белгородской областью — один.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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