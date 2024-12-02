Правнучка Героя СССР Чкалова повесила украинский флаг перед домом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По адресу стартапа по производству мыла правнучки Героя СССР Чкалова висит украинский флаг
По адресу стартапа по производству мыла правнучки Героя СССР Чкалова висит украинский флаг Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* (внесена в перечень террористов и экстремистов, признана иноагентом в РФ), которая объявлена в России в международный розыск, вывесила украинский флаг у входной двери своего недавно открытого стартапа. В своем магазине она производит мыло и книги.

«Дорогой дом с флагом Украины у входной двери расположен по адресу зарегистрированного в Бельгии на имя правнучки летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой», — сообщили РИА «Новости». Отмечается, что здание стартапа женщины — двухэтажный кирпичный дом с черепичной крышей, окруженный частными домами.

Ранее стало известно, что Богданова открыла в Бельгии стартап по производству мыла и книгоиздания. Зарегистрировано дело в нидерландоязычной провинции Фламандский Брабант в пригороде Левена. При этом сама Богданова числится частным предпринимателем и платит в Бельгии налоги.

*Дарья Богданова внесена в перечень террористов и экстремистов и является иноагентом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* (внесена в перечень террористов и экстремистов, признана иноагентом в РФ), которая объявлена в России в международный розыск, вывесила украинский флаг у входной двери своего недавно открытого стартапа. В своем магазине она производит мыло и книги. «Дорогой дом с флагом Украины у входной двери расположен по адресу зарегистрированного в Бельгии на имя правнучки летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой», — сообщили РИА «Новости». Отмечается, что здание стартапа женщины — двухэтажный кирпичный дом с черепичной крышей, окруженный частными домами. Ранее стало известно, что Богданова открыла в Бельгии стартап по производству мыла и книгоиздания. Зарегистрировано дело в нидерландоязычной провинции Фламандский Брабант в пригороде Левена. При этом сама Богданова числится частным предпринимателем и платит в Бельгии налоги. *Дарья Богданова внесена в перечень террористов и экстремистов и является иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...