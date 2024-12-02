Правнучка Героя СССР Чкалова повесила украинский флаг перед домом

Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* (внесена в перечень террористов и экстремистов, признана иноагентом в РФ), которая объявлена в России в международный розыск, вывесила украинский флаг у входной двери своего недавно открытого стартапа. В своем магазине она производит мыло и книги.
«Дорогой дом с флагом Украины у входной двери расположен по адресу зарегистрированного в Бельгии на имя правнучки летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой», — сообщили РИА «Новости». Отмечается, что здание стартапа женщины — двухэтажный кирпичный дом с черепичной крышей, окруженный частными домами.
Ранее стало известно, что Богданова открыла в Бельгии стартап по производству мыла и книгоиздания. Зарегистрировано дело в нидерландоязычной провинции Фламандский Брабант в пригороде Левена. При этом сама Богданова числится частным предпринимателем и платит в Бельгии налоги.
*Дарья Богданова внесена в перечень террористов и экстремистов и является иноагентом
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