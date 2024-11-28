В Екатеринбурге сорвался важнейший этап транспортной реформы

Мэрия Екатеринбурга отсрочила переход на брутто-контракты с перевозчиками

29 ноября 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Изначально перевозчиков планировали перевести на новые контракты до конца 2024-го Фото: Илья Московец © URA.RU Переход мэрии на брутто-контракты с автобусными перевозчиками Екатеринбурга состоится не в 2024 году, как планировалось изначально, а позже. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на постановление мэра Алексея Орлова. «В настоящий момент по новой системе ездят все виды общественного транспорта, кроме автобусов. Их переход на новый принцип работы состоится 1 февраля 2025 года», — отметили пиарщики мэрии. Большую транспортную реформу Орлов анонсировал в начале года. Брутто-контракты подразумевают, что перевозчик будет получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Трамваи и троллейбусы на эту схему были переведены 1 августа, с автобусными перевозчиками эту работу хотели провести к концу года. Затягивание процесса источник URA.RU ранее объяснял тем, что чиновники ждали, когда федеральный Минтранс пересчитает тарифы, чтобы простроить свои планы. Публично же Орлов говорил, что власть хочет сначала внедрить в транспорте безналичную оплату проезда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Переход мэрии на брутто-контракты с автобусными перевозчиками Екатеринбурга состоится не в 2024 году, как планировалось изначально, а позже. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на постановление мэра Алексея Орлова. «В настоящий момент по новой системе ездят все виды общественного транспорта, кроме автобусов. Их переход на новый принцип работы состоится 1 февраля 2025 года», — отметили пиарщики мэрии. Большую транспортную реформу Орлов анонсировал в начале года. Брутто-контракты подразумевают, что перевозчик будет получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Трамваи и троллейбусы на эту схему были переведены 1 августа, с автобусными перевозчиками эту работу хотели провести к концу года. Затягивание процесса источник URA.RU ранее объяснял тем, что чиновники ждали, когда федеральный Минтранс пересчитает тарифы, чтобы простроить свои планы. Публично же Орлов говорил, что власть хочет сначала внедрить в транспорте безналичную оплату проезда.