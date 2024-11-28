28 ноября 2024

В Екатеринбурге сорвался важнейший этап транспортной реформы

Мэрия Екатеринбурга отсрочила переход на брутто-контракты с перевозчиками
© Служба новостей «URA.RU»
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Автостоянка на площади 1905 года. Екатеринбург, зима, автобусная остановка, пассажиры, холод, автобус 51
Изначально перевозчиков планировали перевести на новые контракты до конца 2024-го Фото:

Переход мэрии на брутто-контракты с автобусными перевозчиками Екатеринбурга состоится не в 2024 году, как планировалось изначально, а позже. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на постановление мэра Алексея Орлова.

«В настоящий момент по новой системе ездят все виды общественного транспорта, кроме автобусов. Их переход на новый принцип работы состоится 1 февраля 2025 года», — отметили пиарщики мэрии.

Большую транспортную реформу Орлов анонсировал в начале года. Брутто-контракты подразумевают, что перевозчик будет получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Трамваи и троллейбусы на эту схему были переведены 1 августа, с автобусными перевозчиками эту работу хотели провести к концу года.

Затягивание процесса источник URA.RU ранее объяснял тем, что чиновники ждали, когда федеральный Минтранс пересчитает тарифы, чтобы простроить свои планы. Публично же Орлов говорил, что власть хочет сначала внедрить в транспорте безналичную оплату проезда.

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Переход мэрии на брутто-контракты с автобусными перевозчиками Екатеринбурга состоится не в 2024 году, как планировалось изначально, а позже. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на постановление мэра Алексея Орлова. «В настоящий момент по новой системе ездят все виды общественного транспорта, кроме автобусов. Их переход на новый принцип работы состоится 1 февраля 2025 года», — отметили пиарщики мэрии. Большую транспортную реформу Орлов анонсировал в начале года. Брутто-контракты подразумевают, что перевозчик будет получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Трамваи и троллейбусы на эту схему были переведены 1 августа, с автобусными перевозчиками эту работу хотели провести к концу года. Затягивание процесса источник URA.RU ранее объяснял тем, что чиновники ждали, когда федеральный Минтранс пересчитает тарифы, чтобы простроить свои планы. Публично же Орлов говорил, что власть хочет сначала внедрить в транспорте безналичную оплату проезда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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