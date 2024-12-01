01 декабря 2024

Киркоров стал крестным отцом сына звезды «Реальных пацанов» Марины Федункив

© Служба новостей «URA.RU»
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О новом статусе певец рассказал на презентации клипа
О новом статусе певец рассказал на презентации клипа Фото:

Филипп Киркоров стал крестным отцом сыну актрисы из Перми Марины Федункив. Об этом артист рассказал на презентации своего клипа «Черная пантера».

«Вот я папа крестный», — передает слова Киркорова издание news.ru. Певец уточнил, что сейчас ему поступает много вопросов о Федункив и ее сыне.

Ранее URA.RU рассказало, что звезда пермского сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив в 53 года вышла за муж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. На шоу Павла Воли артистка проговорилась, что ждет ребенка. Имя малыша пока не раскрывают.

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Филипп Киркоров стал крестным отцом сыну актрисы из Перми Марины Федункив. Об этом артист рассказал на презентации своего клипа «Черная пантера». «Вот я папа крестный», — передает слова Киркорова издание news.ru. Певец уточнил, что сейчас ему поступает много вопросов о Федункив и ее сыне. Ранее URA.RU рассказало, что звезда пермского сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив в 53 года вышла за муж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. На шоу Павла Воли артистка проговорилась, что ждет ребенка. Имя малыша пока не раскрывают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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