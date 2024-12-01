Киркоров стал крестным отцом сына звезды «Реальных пацанов» Марины Федункив

О новом статусе певец рассказал на презентации клипа
Филипп Киркоров стал крестным отцом сыну актрисы из Перми Марины Федункив. Об этом артист рассказал на презентации своего клипа «Черная пантера».
«Вот я папа крестный», — передает слова Киркорова издание news.ru. Певец уточнил, что сейчас ему поступает много вопросов о Федункив и ее сыне.
Ранее URA.RU рассказало, что звезда пермского сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив в 53 года вышла за муж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. На шоу Павла Воли артистка проговорилась, что ждет ребенка. Имя малыша пока не раскрывают.
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