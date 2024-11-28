Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив раскрыла пол ребенка

Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив родила мальчика
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Марина Федкункив не намерена долго сидеть в декрете
Марина Федкункив не намерена долго сидеть в декрете Фото:

Звезда сериала «Реальные пацаны», российская актриса Марина Федункив родила сына. Имя ребенка Федункив пока не раскрывает, но признается, что не собирается засиживаться в декрете.

Федункив сообщила, что у нее появился сын. Марина не раскрывает, как назвали малыша, зато признается, что очень счастлива. При этом она не собирается засиживаться в декрете, ведь впереди много проектов», — пишет таблоид Starhit.

53-летняя артистка вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. О своей беременности она сообщила на шоу комика Павла Воли.

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Звезда сериала «Реальные пацаны», российская актриса Марина Федункив родила сына. Имя ребенка Федункив пока не раскрывает, но признается, что не собирается засиживаться в декрете. Федункив сообщила, что у нее появился сын. Марина не раскрывает, как назвали малыша, зато признается, что очень счастлива. При этом она не собирается засиживаться в декрете, ведь впереди много проектов», — пишет таблоид Starhit. 53-летняя артистка вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. О своей беременности она сообщила на шоу комика Павла Воли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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