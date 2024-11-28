Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив раскрыла пол ребенка

Звезда сериала «Реальные пацаны», российская актриса Марина Федункив родила сына. Имя ребенка Федункив пока не раскрывает, но признается, что не собирается засиживаться в декрете.
Федункив сообщила, что у нее появился сын. Марина не раскрывает, как назвали малыша, зато признается, что очень счастлива. При этом она не собирается засиживаться в декрете, ведь впереди много проектов», — пишет таблоид Starhit.
53-летняя артистка вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. О своей беременности она сообщила на шоу комика Павла Воли.
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