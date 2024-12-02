Матвиенко рассказала, когда начнутся переговоры по Украине

В 2025 году есть высокая вероятность начала переговоров по Украине. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, шансы на инициирование таких переговоров в грядущем году значительно выше, чем вероятность их отсутствия.
«Верю ли я, что переговоры возможны? Выражу исключительно личное мнение. Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет. Это, повторяю, мой личный прогноз. Что будет дальше — посмотрим», — сказала спикер Совфеда. Ее слова передает «Аргументы и факты».
В дополнение к своему прогнозу о переговорах, Матвиенко также отметила активность избранного президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу, несмотря на затишье после выборов. Она подчеркнула выбор кандидатуры Кита Келлога на пост спецпосланника по Украине как подтверждение продолжающегося интереса республиканца к этой тематике.
Спикер Совфеда также напомнила об испытании Россией «Орешника» и последующем обращении президента РФ Владимира Путина. Матвиенко считает, что сигнал, посланный Западу, был успешно расшифрован. «Мы точно знаем, что сигнал уже расшифрован конкретными людьми, которыми будет определяться и политика по Украине, и политика в сфере безопасности, и международная политика Вашингтона после 20 января 2025 года», — заявила она. По ее словам, это послание восприняли не только действующие члены администрации США, но и команда Трампа в том числе.
Кроме того, Матвиенко выразила мнение о серьезной эскалации, предпринятой уходящей администрацией США, которая может существенно повлиять на будущие переговоры. По ее словам, текущие действия американского правительства носят провокационный характер и могут затруднить или даже сделать невозможными будущие дипломатические усилия.
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