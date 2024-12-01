На Западе перечислили три шага для прекращения украинского конфликта

Британский политолог Анатоль Ливен предложил США три ключевых шага для мирного урегулирования конфликта на Украине. Среди них: запрет на применение ракет большой дальности по территории России и отмена некоторых западных санкций. Однако политолог не обделил вниманием и Украину, отмечая, что Западу стоит продолжать усиливать оборонительные способности страны через дополнительное вооружение.
«Вопрос гарантий Украине, вероятно, является самым сложным из всех, которые придется решать в ходе мирных переговоров <…> Однако возможны три вещи, и я настоятельно рекомендую, чтобы они легли в основу выдвинутых США мирных предложений и влияния Европы на эти предложения», — заявил Ливен. Свои мысли он изложил в статье на портале UnHerd.
В частности, Ливен предложил запретить применение ракет большой дальности по территории России. Однако политолог уточнил, что параллельно стоит продолжать усиливать оборонительные способности Украины через дополнительное вооружение.
Также эксперт рассматривает возможность отмены некоторых западных санкций в отношении России с возможностью их быстрого восстановления в случае обострения конфликта. Третьим шагом Ливен указал необходимость в официальной ратификации мирного соглашения странами БРИКС и ООН.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые заговорил о готовности отдать освобожденные Россией в ходе СВО территории. Однако он указал, что условием этому станет членство страны в НАТО, естественно, исключая неподконтрольные Киеву территории. URA.RU подготовило материал, в котором рассказывает, как изменилась позиция Зеленского по поводу готовности положить конец конфликту.
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