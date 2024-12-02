Столтенберг допустил, что Украина временно уступит территории

Украина может временно уступить свои территории, освобожденные ВС РФ, в пользу быстрого достижения мира. Такую возможность допустил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, в идеале она должна охватывать все территории. Украина ради этого может временно отказаться от части территорий. Но это не очень реалистично в ближайшем будущем», — отметил Столтенберг, пишет Tagesschau. .
Столтенберг акцентировал внимание на важности обеспечения безопасности для Украины. Он заявил, что членство страны в НАТО может стать одной из форм гарантий безопасности, но также упомянул и другие методы поддержки, такие как военная помощь и стратегическое сотрудничество.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский дал большое интервью британскому телеканалу Sky News, где впервые заявил о готовности отдать освобожденные Россией в ходе СВО территории. Однако он уточнил, что сделает это Киев при условии членства страны в НАТО.
Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее выразил свою позицию относительно ключевого условия для начала мирных переговоров. Он указал, что Москва открыта к диалогу при условии, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) полностью покинут территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Президент подчеркнул, что речь идет о границах этих регионов, которые были зафиксированы на момент их включения в состав Украины.
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