Свердловчанин Константин, который ушел на спецоперацию добровольцем, выполнял боевые задачи на трофейном танке Т-64. По его словам, этот вид бронетехники широко распространен в рядах ВСУ. В беседе с URA.RU военнослужащий подчеркнул, что танк был захвачен у противника под Донецком и теперь используется российскими военными для выполнения боевых задач.
«В ходе ожесточенных боевых действий под Донецком нашими войсками был захвачен танк Т-64. Данный тип бронетехники массово используется украинской армией. Теперь мы используем трофейную технику для вытеснения противника с его же позиций. Мы провели некоторые модификации техники, укрепив ее. Также мы нанесли на нее символ Z. Мне понравилось разбивать опорные пункты ВСУ при помощи их же танков», — отметил Константин.
Уралец отметил, что использование трофейной техники имеет как преимущества, так и недостатки. «С одной стороны, освоение солдатами их бронетехники предоставляет стратегические преимущества. Понимание особенностей техники позволяет нашим бойцам эффективно использовать ее в боевых условиях, что может стать решающим фактором в самых напряженных ситуациях. Знакомство с техникой, которую использует противник, открывает новые возможности для контратак и маневров», — поделился он.
По словам солдата, вражеская бронетехника, даже если она изначально выглядит многообещающе, может оказаться источником проблем. «Техника ВСУ часто нуждается в дополнительном обслуживании, что требует времени и ресурсов. Если солдаты не смогут должным образом подготовить танки к боям, это может серьезно повлиять на исход операций, создавая уязвимые моменты для врага», — отметил боец. Несмотря на сложности, Константин уверен в том, что использование трофейной техники является эффективным методом ведения боевых действий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.