Свердловчанин показал трофейный танк, которым массово вооружили армию Зеленского. Фото

02 декабря 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Уралец выбивал противника на трофейном танке (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловчанин Константин, который ушел на спецоперацию добровольцем, выполнял боевые задачи на трофейном танке Т-64. По его словам, этот вид бронетехники широко распространен в рядах ВСУ. В беседе с URA.RU военнослужащий подчеркнул, что танк был захвачен у противника под Донецком и теперь используется российскими военными для выполнения боевых задач. «В ходе ожесточенных боевых действий под Донецком нашими войсками был захвачен танк Т-64. Данный тип бронетехники массово используется украинской армией. Теперь мы используем трофейную технику для вытеснения противника с его же позиций. Мы провели некоторые модификации техники, укрепив ее. Также мы нанесли на нее символ Z. Мне понравилось разбивать опорные пункты ВСУ при помощи их же танков», — отметил Константин. Уралец отметил, что использование трофейной техники имеет как преимущества, так и недостатки. «С одной стороны, освоение солдатами их бронетехники предоставляет стратегические преимущества. Понимание особенностей техники позволяет нашим бойцам эффективно использовать ее в боевых условиях, что может стать решающим фактором в самых напряженных ситуациях. Знакомство с техникой, которую использует противник, открывает новые возможности для контратак и маневров», — поделился он. По словам солдата, вражеская бронетехника, даже если она изначально выглядит многообещающе, может оказаться источником проблем. «Техника ВСУ часто нуждается в дополнительном обслуживании, что требует времени и ресурсов. Если солдаты не смогут должным образом подготовить танки к боям, это может серьезно повлиять на исход операций, создавая уязвимые моменты для врага», — отметил боец. Несмотря на сложности, Константин уверен в том, что использование трофейной техники является эффективным методом ведения боевых действий. Фото предоставлено Константином Фото предоставлено Константином Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанин Константин, который ушел на спецоперацию добровольцем, выполнял боевые задачи на трофейном танке Т-64. По его словам, этот вид бронетехники широко распространен в рядах ВСУ. В беседе с URA.RU военнослужащий подчеркнул, что танк был захвачен у противника под Донецком и теперь используется российскими военными для выполнения боевых задач. «В ходе ожесточенных боевых действий под Донецком нашими войсками был захвачен танк Т-64. Данный тип бронетехники массово используется украинской армией. Теперь мы используем трофейную технику для вытеснения противника с его же позиций. Мы провели некоторые модификации техники, укрепив ее. Также мы нанесли на нее символ Z. Мне понравилось разбивать опорные пункты ВСУ при помощи их же танков», — отметил Константин. Уралец отметил, что использование трофейной техники имеет как преимущества, так и недостатки. «С одной стороны, освоение солдатами их бронетехники предоставляет стратегические преимущества. Понимание особенностей техники позволяет нашим бойцам эффективно использовать ее в боевых условиях, что может стать решающим фактором в самых напряженных ситуациях. Знакомство с техникой, которую использует противник, открывает новые возможности для контратак и маневров», — поделился он. По словам солдата, вражеская бронетехника, даже если она изначально выглядит многообещающе, может оказаться источником проблем. «Техника ВСУ часто нуждается в дополнительном обслуживании, что требует времени и ресурсов. Если солдаты не смогут должным образом подготовить танки к боям, это может серьезно повлиять на исход операций, создавая уязвимые моменты для врага», — отметил боец. Несмотря на сложности, Константин уверен в том, что использование трофейной техники является эффективным методом ведения боевых действий.