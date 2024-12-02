СК возобновил расследование дела о пропавших 20 лет назад в Сибири детях

02 декабря 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

СК возобновил расследование уголовного дела о гибели пятерых школьников из Красноярска Фото: Размик Закарян © URA.RU Следственный комитет (СК РФ) возобновил расследование уголовного дела о гибели пятерых школьников из Красноярска, пропавших еще в апреле 2005 года. Тогда их обгоревшие останки нашли в коллекторе на пустыре спустя три недели и было решено, что это несчастный случай. «СК разбирается в уголовном деле о гибели пятерых школьников из Красноярска, которые пропали еще в апреле 2005-го», — сообщили РИА «Новости». Отмечается, что дело расследуют в Центральном аппарате СК РФ. Подробности не раскрываются. 16 апреля 2005 года в Красноярске была объявлена тревога в связи с исчезновением пятерых учеников в возрасте от 10 до 12 лет. Пропали Максим Тауманов, Александр Лавренко, Дмитрий Макаров, Сафар Алиев и Галаш Мамедгасанов. Все дети проживали в одном районе и обучались в той же школе. Родители начали поиски самостоятельно, а затем обратились за помощью в местное отделение МВД, однако качество проведения поисковой операции вызывало сомнения. В поисках несовершеннолетних участвовали сотни человек, включая спасателей и сотрудников вооруженных сил. Полиция опрашивала родственников и преподавателей детей, однако никаких результатов это не дало. Процесс поиска усложнялся из-за большой площади необжитой местности. Днем 9 мая, один из местных жителей, собиравший металлолом нашел в коллекторе на пустыре обгоревшие останки школьников. Следствие выдвинуло версию, что дети могли стать жертвами возгорания метана. Однако родители погибших выразили недоверие к выводам полиции, считая их предварительными и недостаточно обоснованными. Также рассматривались версии от нападения сексуального маньяка до ритуального убийства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет (СК РФ) возобновил расследование уголовного дела о гибели пятерых школьников из Красноярска, пропавших еще в апреле 2005 года. Тогда их обгоревшие останки нашли в коллекторе на пустыре спустя три недели и было решено, что это несчастный случай. «СК разбирается в уголовном деле о гибели пятерых школьников из Красноярска, которые пропали еще в апреле 2005-го», — сообщили РИА «Новости». Отмечается, что дело расследуют в Центральном аппарате СК РФ. Подробности не раскрываются. 16 апреля 2005 года в Красноярске была объявлена тревога в связи с исчезновением пятерых учеников в возрасте от 10 до 12 лет. Пропали Максим Тауманов, Александр Лавренко, Дмитрий Макаров, Сафар Алиев и Галаш Мамедгасанов. Все дети проживали в одном районе и обучались в той же школе. Родители начали поиски самостоятельно, а затем обратились за помощью в местное отделение МВД, однако качество проведения поисковой операции вызывало сомнения. В поисках несовершеннолетних участвовали сотни человек, включая спасателей и сотрудников вооруженных сил. Полиция опрашивала родственников и преподавателей детей, однако никаких результатов это не дало. Процесс поиска усложнялся из-за большой площади необжитой местности. Днем 9 мая, один из местных жителей, собиравший металлолом нашел в коллекторе на пустыре обгоревшие останки школьников. Следствие выдвинуло версию, что дети могли стать жертвами возгорания метана. Однако родители погибших выразили недоверие к выводам полиции, считая их предварительными и недостаточно обоснованными. Также рассматривались версии от нападения сексуального маньяка до ритуального убийства.