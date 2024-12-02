Глава ВТБ Костин сделал прогноз по курсу доллара

Курс доллара продолжит оставаться на уровне чуть выше 100 рублей. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.
«Коррекция уже происходит, доллар чуть выше 100 и, я думаю, будет на этом уровне оставаться», — сказал Костин в интервью Reuters. Глава ВТБ поделился, что в целом у банка позитивные ожидания относительно экономической перспективы России на 2025 год.
По словам Костина, несмотря на сложности, связанные с военными расходами и санкциями, есть надежды на то, что в 2025 году ВВП страны вырастет на 1,9%, а инфляцию удастся снизить до уровня 6,4%. По его словам, инфляция в России хоть и высока, но не достигает критических уровней по сравнению с предыдущими годами.
Он уточнил, что темпы кредитования в 2025 году могут замедлиться в стране до 10%, однако в этом году достигнут 20%. «Розничное кредитование будет резко замедляться. Что касается корпоративных заемщиков, особенно с проектами в стадии завершения, они все равно продолжат кредитоваться», — уточнил Костин.
Впервые с марта 2022 года курс доллара вырос до 110 рублей. С начала ноября 2024 года рубль потерял к доллару 8%. По мнению финансового эксперта Алексея Кричевского, в период с 2028 по 2030 годы курс доллара к рублю может достигнуть отметки в 200 рублей.
На 2 декабря 2024 года ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на уровне 107,7409 рубля. Курс евро также был скорректирован и составляет 114,3149 рубля за единицу валюты.
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