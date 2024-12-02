Глава ВТБ Костин сделал прогноз по курсу доллара

Глава ВТБ Костин: курс доллара будет оставаться на уровне чуть выше 100 рублей
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Курс доллара в стране останется на уровне чуть выше 100 рублей, заявил глава ВТБ
Курс доллара в стране останется на уровне чуть выше 100 рублей, заявил глава ВТБ Фото:
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Рубль стремительно падает

Курс доллара продолжит оставаться на уровне чуть выше 100 рублей. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Коррекция уже происходит, доллар чуть выше 100 и, я думаю, будет на этом уровне оставаться», — сказал Костин в интервью Reuters. Глава ВТБ поделился, что в целом у банка позитивные ожидания относительно экономической перспективы России на 2025 год. 

По словам Костина, несмотря на сложности, связанные с военными расходами и санкциями, есть надежды на то, что в 2025 году ВВП страны вырастет на 1,9%, а инфляцию удастся снизить до уровня 6,4%. По его словам, инфляция в России хоть и высока, но не достигает критических уровней по сравнению с предыдущими годами. 

Он уточнил, что темпы кредитования в 2025 году могут замедлиться в стране до 10%, однако в этом году достигнут 20%. «Розничное кредитование будет резко замедляться. Что касается корпоративных заемщиков, особенно с проектами в стадии завершения, они все равно продолжат кредитоваться», — уточнил Костин.

Впервые с марта 2022 года курс доллара вырос до 110 рублей. С начала ноября 2024 года рубль потерял к доллару 8%. По мнению финансового эксперта Алексея Кричевского, в период с 2028 по 2030 годы курс доллара к рублю может достигнуть отметки в 200 рублей.

На 2 декабря 2024 года ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на уровне 107,7409 рубля. Курс евро также был скорректирован и составляет 114,3149 рубля за единицу валюты.

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Курс доллара продолжит оставаться на уровне чуть выше 100 рублей. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин. «Коррекция уже происходит, доллар чуть выше 100 и, я думаю, будет на этом уровне оставаться», — сказал Костин в интервью Reuters. Глава ВТБ поделился, что в целом у банка позитивные ожидания относительно экономической перспективы России на 2025 год.  По словам Костина, несмотря на сложности, связанные с военными расходами и санкциями, есть надежды на то, что в 2025 году ВВП страны вырастет на 1,9%, а инфляцию удастся снизить до уровня 6,4%. По его словам, инфляция в России хоть и высока, но не достигает критических уровней по сравнению с предыдущими годами.  Он уточнил, что темпы кредитования в 2025 году могут замедлиться в стране до 10%, однако в этом году достигнут 20%. «Розничное кредитование будет резко замедляться. Что касается корпоративных заемщиков, особенно с проектами в стадии завершения, они все равно продолжат кредитоваться», — уточнил Костин. Впервые с марта 2022 года курс доллара вырос до 110 рублей. С начала ноября 2024 года рубль потерял к доллару 8%. По мнению финансового эксперта Алексея Кричевского, в период с 2028 по 2030 годы курс доллара к рублю может достигнуть отметки в 200 рублей. На 2 декабря 2024 года ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на уровне 107,7409 рубля. Курс евро также был скорректирован и составляет 114,3149 рубля за единицу валюты.
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