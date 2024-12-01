Каким будет курс доллара в декабре

Курс рубля в начале декабря будет зависеть от трех ключевых факторов: геополитической обстановки, западных санкций и внутренних экономических проблем. Об этом сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
«Решающую роль в дальнейшей динамике рубля будут играть три ключевых фактора: геополитическая обстановка, санкционная политика западных стран и внутренняя экономическая политика России», — заявил Антонов агентству «Прайм». Он также отметил, что предпринятые Банком России стабилизационные меры до сих пор носят реактивный характер, что подчеркивает сложность ситуации.
По прогнозам финансового аналитика, на следующей неделе курс доллара будет колебаться в диапазоне 105-115 рублей, и при достижении определенных значений Центробанк может предпринять дополнительные меры. Евро, по мнению Антонова, будет торговаться в районе 110-118 рублей.
Антонов уточнил, что важным событием станет заседание ЦБ по ставке в декабре. Он высказал мнение, что на нем могут принять решение о повышении ставки до 23-25% годовых в попытке сдержать инфляцию, что окажет дополнительное давление на экономику страны.
Курс рубля упал по отношению к доллару и юаню. После введения новых санкций против российских банков курс рубля преодолел психологические отметки — 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро. На 30 ноября 2024 года Центральный банк России установил официальный курс американского доллара на уровне 107,7409 рубля.
Из-за падения курса рубля китайские компании начали уходить с российского рынка. Китайские товары стали менее привлекательными для россиян, что приводит к снижению спроса.
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