01 декабря 2024

После скандалов в Копейске нашелся подрядчик на строительство ледового городка

© Служба новостей «URA.RU»
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В Копейске построят городок почти за семь миллионов рублей
В Копейске построят городок почти за семь миллионов рублей Фото:

В Копейске (Челябинская область) определился подрядчик на строительство ледового городка. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по устройству, содержанию и демонтажу новогодних ледовых городков 2024-2025 года на территории Копейского городского округа. Было подано две заявки. Одна из них отклонена. Вторая заявка соответствует требованиям. Юридическое лицо, подавшее ее, признано победителем», — говорится в протоколе подведения итогов конкурса. Начальная цена контракта составила 6 749 666,20 рубля.

Скандалы с ледовыми городками в Копейске продолжаются на протяжении двух лет. В позапрошлом году контракт заключили с индивидуальным предпринимателем Корецом. Однако мэрия отказалась выплачивать подрядчику сумму около пяти миллионов рублей. Одним из оснований стало несоответствие городка проекту. Поскольку начало зимы выдалось морозным, лед оказался толще, чем заложено в проекте. В итоге получилось, что городок предприниматель строил за свой счет. Разбирательства между предпринимателем и мэрией в арбитражном суде региона продолжаются до сих пор.

Коллеги по цеху усвоили урок: в прошлом году на конкурс не было подано ни одной заявки. После этого мэрия заключила контракт с «единственным поставщиком» в лице предпринимателя Алексея Соснина. Однако прокуратура подала в суд исковое заявление с требованием признать контракт ничтожным. В настоящее время исковое заявление так же рассматривается в арбитражном суде.

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В Копейске (Челябинская область) определился подрядчик на строительство ледового городка. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. «Выполнение работ по устройству, содержанию и демонтажу новогодних ледовых городков 2024-2025 года на территории Копейского городского округа. Было подано две заявки. Одна из них отклонена. Вторая заявка соответствует требованиям. Юридическое лицо, подавшее ее, признано победителем», — говорится в протоколе подведения итогов конкурса. Начальная цена контракта составила 6 749 666,20 рубля. Скандалы с ледовыми городками в Копейске продолжаются на протяжении двух лет. В позапрошлом году контракт заключили с индивидуальным предпринимателем Корецом. Однако мэрия отказалась выплачивать подрядчику сумму около пяти миллионов рублей. Одним из оснований стало несоответствие городка проекту. Поскольку начало зимы выдалось морозным, лед оказался толще, чем заложено в проекте. В итоге получилось, что городок предприниматель строил за свой счет. Разбирательства между предпринимателем и мэрией в арбитражном суде региона продолжаются до сих пор. Коллеги по цеху усвоили урок: в прошлом году на конкурс не было подано ни одной заявки. После этого мэрия заключила контракт с «единственным поставщиком» в лице предпринимателя Алексея Соснина. Однако прокуратура подала в суд исковое заявление с требованием признать контракт ничтожным. В настоящее время исковое заявление так же рассматривается в арбитражном суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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