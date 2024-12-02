Новая глава дипломатии ЕС Каллас признала влияние Путина

Влияние президента Российской Федерации Владимира Путина в мире только растет. Об этом сообщила новая глава дипломатии Евросоюза Каи Каллас.
«Мы видим, что Россия, Иран, КНДР и Китай работают вместе. А также видим, что Путин делает в других странах, реально усиливая свое влияние», — заявила Каллас. Об этом она сообщила в интервью украинскому телеканалу «Общественное».
Ранее Европейский парламент утвердил Каллас на пост главы дипломатии Евросоюза. До назначения она занимала должность премьер-министра Эстонии. В новую должность она вступила 1 декабря. До Каллас пост главы дипломатии Евросоюза занимал Жозеп Боррель.
На слушаниях в Европарламенте экс-премьер Эстонии заявляла, что с ней ключевым направлением внешней политики ЕС станет противостояние России и Китаю и поддержка Украины. По ее словам, победа Украины — приоритет для Евросоюза.
Первый рабочий день Каллас провела в Киеве. Оттуда она сделала заявление, согласно которому, европейские военные могут быть направлены на Украину, передает RT.
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