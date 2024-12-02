Новая глава дипломатии ЕС Каллас признала влияние Путина

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Путин усиливает действиями свое влияние в мире, заявила новый глава дипломатии ЕС Каллас
Путин усиливает действиями свое влияние в мире, заявила новый глава дипломатии ЕС Каллас Фото:

Влияние президента Российской Федерации Владимира Путина в мире только растет. Об этом сообщила новая глава дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

«Мы видим, что Россия, Иран, КНДР и Китай работают вместе. А также видим, что Путин делает в других странах, реально усиливая свое влияние», — заявила Каллас. Об этом она сообщила в интервью украинскому телеканалу «Общественное».

Ранее Европейский парламент утвердил Каллас на пост главы дипломатии Евросоюза. До назначения она занимала должность премьер-министра Эстонии. В новую должность она вступила 1 декабря. До Каллас пост главы дипломатии Евросоюза занимал Жозеп Боррель. 

На слушаниях в Европарламенте экс-премьер Эстонии заявляла, что с ней ключевым направлением внешней политики ЕС станет противостояние России и Китаю и поддержка Украины. По ее словам, победа Украины — приоритет для Евросоюза. 

Первый рабочий день Каллас провела в Киеве. Оттуда она сделала заявление, согласно которому, европейские военные могут быть направлены на Украину, передает RT.

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Влияние президента Российской Федерации Владимира Путина в мире только растет. Об этом сообщила новая глава дипломатии Евросоюза Каи Каллас. «Мы видим, что Россия, Иран, КНДР и Китай работают вместе. А также видим, что Путин делает в других странах, реально усиливая свое влияние», — заявила Каллас. Об этом она сообщила в интервью украинскому телеканалу «Общественное». Ранее Европейский парламент утвердил Каллас на пост главы дипломатии Евросоюза. До назначения она занимала должность премьер-министра Эстонии. В новую должность она вступила 1 декабря. До Каллас пост главы дипломатии Евросоюза занимал Жозеп Боррель.  На слушаниях в Европарламенте экс-премьер Эстонии заявляла, что с ней ключевым направлением внешней политики ЕС станет противостояние России и Китаю и поддержка Украины. По ее словам, победа Украины — приоритет для Евросоюза.  Первый рабочий день Каллас провела в Киеве. Оттуда она сделала заявление, согласно которому, европейские военные могут быть направлены на Украину, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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