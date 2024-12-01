Мобилизованному на СВО свердловчанину перестали платить, признав беглецом

Мобилизованному в зону спецоперации РФ на Украине свердловчанину перестали платить зарплату после ошибочного признания самовольно оставившим часть (СОЧ). Проблемой солдата поделилась его сестра, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
«Сестра солдата сообщила, что брат добросовестно воюет, но денежное довольствие не получает, потому что его с какого-то перепугу признали СОЧем. Центр темой заинтересовался: начал разбираться, связался с военнослужащим. Оказалось, что проблема со статусом у него действительно была», — написал депутат в своем telegram-канале.
По его словам, за короткий промежуток времени получилось доказать, что мужчина находится в зоне СВО и не покидал сослуживцев. Все задолженные выплаты военнослужащему пообещали пересчитать в декабре.
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