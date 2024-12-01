01 декабря 2024

Мобилизованному на СВО свердловчанину перестали платить, признав беглецом

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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, противостояние, боевики, война, автомобиль, подготовка, конфликт, вооруженные силы, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, буханка, весна, солдат, мобилизация, вс рф, сво, наемники, военный, бойцы сво
Проблемой солдата поделилась его сестра (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованному в зону спецоперации РФ на Украине свердловчанину перестали платить зарплату после ошибочного признания самовольно оставившим часть (СОЧ). Проблемой солдата поделилась его сестра, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«Сестра солдата сообщила, что брат добросовестно воюет, но денежное довольствие не получает, потому что его с какого-то перепугу признали СОЧем. Центр темой заинтересовался: начал разбираться, связался с военнослужащим. Оказалось, что проблема со статусом у него действительно была», — написал депутат в своем telegram-канале.

По его словам, за короткий промежуток времени получилось доказать, что мужчина находится в зоне СВО и не покидал сослуживцев. Все задолженные выплаты военнослужащему пообещали пересчитать в декабре.

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Мобилизованному в зону спецоперации РФ на Украине свердловчанину перестали платить зарплату после ошибочного признания самовольно оставившим часть (СОЧ). Проблемой солдата поделилась его сестра, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Сестра солдата сообщила, что брат добросовестно воюет, но денежное довольствие не получает, потому что его с какого-то перепугу признали СОЧем. Центр темой заинтересовался: начал разбираться, связался с военнослужащим. Оказалось, что проблема со статусом у него действительно была», — написал депутат в своем telegram-канале. По его словам, за короткий промежуток времени получилось доказать, что мужчина находится в зоне СВО и не покидал сослуживцев. Все задолженные выплаты военнослужащему пообещали пересчитать в декабре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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