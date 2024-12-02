Свердловский боец СВО зарезал и раздробил топором знакомого, испугавшись его. Фото

02 декабря 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Боец Сергей Невзоров уже был дважды судим (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Свердловский участник спецоперации РФ на Украине Сергей Невзоров жестоко расправился с 32-летним Артемом Морозовым, потому что подумал, что тот якобы собирался его избить. Подробности трагедии URA.RU рассказала сестра погибшего Анна. «Вечером 22 ноября Артем якобы позвал Сергея к себе, чтобы распить спиртное. И, как уверял Сергей, Артем ему якобы сказал что-то неприятное, поэтому он, видимо, и взялся за нож. На суде Невзоров сказал: „А что, мне нужно было смотреть, как меня будут бить?“. Но я знаю Артема, он бы никогда никого не избил. Даже в состоянии опьянения, он просто не мог такого сделать», — сказала собеседница агентства. По ее словам, на последнем допросе Сергей признался, что никакой драки не было. Артему было 32 года Фото: предоставлено читателем URA.RU Тело Морозова утром 23 ноября нашел младший брат Иван. Невзоров был задержан через пару часов в конюшне, где поселился за несколько недель до убийства. Там он работал у Николая. К последнему Артем захаживал в гости, так он и познакомился с Невзоровым. «Со слов сожительницы моего брата, Сергей показался ему непонятным, мутным», — сказала Морозова. Суд отправил Невзорова в СИЗО до 21 января 2025 года. По версии следствия, он нанес Морозову несколько ножевых ранений, а затем добил топором. На заседании по избранию меры пресечения военный свою вину признал, но извинений родным погибшего не принес. Анна хочет подать к нему иск, чтобы компенсировать моральный ущерб. «К тому же он разбил в нашем доме три пластиковых окна. На похороны мы потратили много», — заявила Морозова. Она переживает, что Невзорова могут отпустить на СВО. Он уже был судим: в 2017-м за угон, а в 2024-м за разбой, убийство и покушение на убийство двух лиц. В июне его приговорили к 18 годам лишения свободы. После этого он подписал контракт с Минобороны РФ и уехал на фронт., затем вернулся в Свердловскую область в отпуск по ранению (истекает 6 декабря). Детей у Морозова не было. Он работал на стройках. Судя по его странице в соцсетях, любил рыбалку и отдых на природе. У Артема Морозова не было детей Фото: предоставлено читателем URA.RU У него много фотографий с отдыха на природе Фото: предоставлено читателем URA.RU Морозов любил рыбачить Фото: предоставлено читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский участник спецоперации РФ на Украине Сергей Невзоров жестоко расправился с 32-летним Артемом Морозовым, потому что подумал, что тот якобы собирался его избить. Подробности трагедии URA.RU рассказала сестра погибшего Анна. «Вечером 22 ноября Артем якобы позвал Сергея к себе, чтобы распить спиртное. И, как уверял Сергей, Артем ему якобы сказал что-то неприятное, поэтому он, видимо, и взялся за нож. На суде Невзоров сказал: „А что, мне нужно было смотреть, как меня будут бить?“. Но я знаю Артема, он бы никогда никого не избил. Даже в состоянии опьянения, он просто не мог такого сделать», — сказала собеседница агентства. По ее словам, на последнем допросе Сергей признался, что никакой драки не было. Тело Морозова утром 23 ноября нашел младший брат Иван. Невзоров был задержан через пару часов в конюшне, где поселился за несколько недель до убийства. Там он работал у Николая. К последнему Артем захаживал в гости, так он и познакомился с Невзоровым. «Со слов сожительницы моего брата, Сергей показался ему непонятным, мутным», — сказала Морозова. Суд отправил Невзорова в СИЗО до 21 января 2025 года. По версии следствия, он нанес Морозову несколько ножевых ранений, а затем добил топором. На заседании по избранию меры пресечения военный свою вину признал, но извинений родным погибшего не принес. Анна хочет подать к нему иск, чтобы компенсировать моральный ущерб. «К тому же он разбил в нашем доме три пластиковых окна. На похороны мы потратили много», — заявила Морозова. Она переживает, что Невзорова могут отпустить на СВО. Он уже был судим: в 2017-м за угон, а в 2024-м за разбой, убийство и покушение на убийство двух лиц. В июне его приговорили к 18 годам лишения свободы. После этого он подписал контракт с Минобороны РФ и уехал на фронт., затем вернулся в Свердловскую область в отпуск по ранению (истекает 6 декабря). Детей у Морозова не было. Он работал на стройках. Судя по его странице в соцсетях, любил рыбалку и отдых на природе.