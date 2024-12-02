Штормовой ветер накроет Свердловскую область спустя неделю штиля

В Свердловской области 3 декабря ожидается ветер до 18 метров в секунду

02 декабря 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области 3 декабря ожидается сильный ветер после устойчивого антициклона, из-за которого на регион обрушился густой смог. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «3 декабря местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте бдительны», — следует из сообщения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112». Смог накрыл Екатеринбург и еще несколько городов региона 25 ноября. Он не пропадал в течение недели из-за ослабленного ветра и рассеялся только 30 ноября-1 декабря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 3 декабря ожидается сильный ветер после устойчивого антициклона, из-за которого на регион обрушился густой смог. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «3 декабря местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте бдительны», — следует из сообщения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112». Смог накрыл Екатеринбург и еще несколько городов региона 25 ноября. Он не пропадал в течение недели из-за ослабленного ветра и рассеялся только 30 ноября-1 декабря.