Штормовой ветер накроет Свердловскую область спустя неделю штиля

В Свердловской области 3 декабря ожидается ветер до 18 метров в секунду
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Виды Екатеринбурга, девушка, зима, ветер, холод
Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду Фото:

В Свердловской области 3 декабря ожидается сильный ветер после устойчивого антициклона, из-за которого на регион обрушился густой смог. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«3 декабря местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте бдительны», — следует из сообщения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112».

Смог накрыл Екатеринбург и еще несколько городов региона 25 ноября. Он не пропадал в течение недели из-за ослабленного ветра и рассеялся только 30 ноября-1 декабря.

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В Свердловской области 3 декабря ожидается сильный ветер после устойчивого антициклона, из-за которого на регион обрушился густой смог. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «3 декабря местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте бдительны», — следует из сообщения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112». Смог накрыл Екатеринбург и еще несколько городов региона 25 ноября. Он не пропадал в течение недели из-за ослабленного ветра и рассеялся только 30 ноября-1 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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