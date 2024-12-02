Штормовой ветер накроет Свердловскую область спустя неделю штиля

В Свердловской области 3 декабря ожидается сильный ветер после устойчивого антициклона, из-за которого на регион обрушился густой смог. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«3 декабря местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте бдительны», — следует из сообщения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112».
Смог накрыл Екатеринбург и еще несколько городов региона 25 ноября. Он не пропадал в течение недели из-за ослабленного ветра и рассеялся только 30 ноября-1 декабря.
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