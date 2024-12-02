В Кремле высмеяли угрозы Трампа странам БРИКС, желающим отказаться от доллара

В Кремле отреагировали на угрозы избранного президента США Дональда Трампа в адрес стран БРИКС (Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Россия, Эфиопия и ЮАР) о возможном введении пошлин под 100%. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, данная ситуация может лишь ускорить процесс отказа от использования доллара в международных расчетах в пользу национальной валюты.
«Если США будут с использованием силы принуждать страны к использованию доллара, наверное, это еще больше усилит эти тенденции по переходу на нацвалюты. Доллар начинает для целого ряда стран терять свою привлекательность», — заявил Песков. По его словам, все больше стран мира начинают переходить на использование национальных валют и этот процесс только набирает сиу.
Ранее Трамп предупредил страны БРИКС о введении со стороны США стопроцентных пошлин и торговых санкций, при условии если те продолжат разработку альтернативы американскому доллару. Он потребовал не искать и не создавать замены «могущественного доллара США» и заявил о возможности появления ограничений в торговле.
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