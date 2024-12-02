В Кремле высмеяли угрозы Трампа странам БРИКС, желающим отказаться от доллара

Песков: Трамп угрожал странам БРИКС

02 декабря 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Трамп предупредил страны БРИКС о возможных ограничениях в торговле с США при отказе от доллара Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore В Кремле отреагировали на угрозы избранного президента США Дональда Трампа в адрес стран БРИКС (Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Россия, Эфиопия и ЮАР) о возможном введении пошлин под 100%. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, данная ситуация может лишь ускорить процесс отказа от использования доллара в международных расчетах в пользу национальной валюты. «Если США будут с использованием силы принуждать страны к использованию доллара, наверное, это еще больше усилит эти тенденции по переходу на нацвалюты. Доллар начинает для целого ряда стран терять свою привлекательность», — заявил Песков. По его словам, все больше стран мира начинают переходить на использование национальных валют и этот процесс только набирает сиу. Ранее Трамп предупредил страны БРИКС о введении со стороны США стопроцентных пошлин и торговых санкций, при условии если те продолжат разработку альтернативы американскому доллару. Он потребовал не искать и не создавать замены «могущественного доллара США» и заявил о возможности появления ограничений в торговле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле отреагировали на угрозы избранного президента США Дональда Трампа в адрес стран БРИКС (Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Россия, Эфиопия и ЮАР) о возможном введении пошлин под 100%. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, данная ситуация может лишь ускорить процесс отказа от использования доллара в международных расчетах в пользу национальной валюты. «Если США будут с использованием силы принуждать страны к использованию доллара, наверное, это еще больше усилит эти тенденции по переходу на нацвалюты. Доллар начинает для целого ряда стран терять свою привлекательность», — заявил Песков. По его словам, все больше стран мира начинают переходить на использование национальных валют и этот процесс только набирает сиу. Ранее Трамп предупредил страны БРИКС о введении со стороны США стопроцентных пошлин и торговых санкций, при условии если те продолжат разработку альтернативы американскому доллару. Он потребовал не искать и не создавать замены «могущественного доллара США» и заявил о возможности появления ограничений в торговле.