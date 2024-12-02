В Кремле оценили приезд Шольца на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал внезапный визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев на встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что Владимир Путин не передавал послание Зеленскому через Шольца.
«Нет [не передавал]», — заявил Песков во время конференц-колла. Он отметил, что РФ будет наблюдать за всеми контактами, но от самого приезда представителя Германии на Украину в Кремле ничего не ждут.
«Я бы не сказал, что у нас есть ожидания. Мы наблюдаем за всеми контактами. Германия продолжает свою линию на безусловную поддержку Украины. Вместе с тем, мы можем только напомнить, что недавно был первый за долгое время контакт президента России с канцлером ФРГ. Диалог — это всегда позитивное явление. Будем отслеживать новости, которые будут поступать из Киева», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-колла. На вопрос о том, передавал ли президент РФ Владимир Путин что-то Зеленскому, Песков ответил отрицательно.
Канцлер Германии Олаф Шольц приехал на Украину на встречу с главой Зеленским впервые более чем за два года. До этого, 29 ноября, Шольц провел с Зеленским телефонный разговор.
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