В Кремле назвали возможную дату переговоров с Киевом

Песков считает возможным начало переговоров с Украиной в 2025 году

02 декабря 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Песков подтвердил возможность переговоров с Украиной в 2025 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле считают возможным начало переговоров с Украиной в 2025 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что динамика происходящих на фронте событий и изменения в общественном мнении как в Украине, так и в Европе, могут способствовать этому процессу. «Динамика на фронтах понятна, понятны процессы, происходящие на Украине. Есть усталость от [президента Украины Владимира] Зеленского, эта усталость растет. Судя по статистике, увеличивается количество людей, которые не принимают идею постоянного конфликта», — отметил Песков во время беседы с журналистами. Представитель Кремля подчеркнул, что для России важно достичь поставленных целей и обеспечить свои собственные интересы. Ситуация на фронтах и изменения в международной обстановке будут определять возможность переговорного процесса в ближайшие годы, отметил Песков. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в грядущем 2025 году есть высокая вероятность начала переговоров по Украине. По ее словам, шансы на инициирование разговора между Москвой и Киева значительно выше, чем вероятность их отсутствия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле считают возможным начало переговоров с Украиной в 2025 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что динамика происходящих на фронте событий и изменения в общественном мнении как в Украине, так и в Европе, могут способствовать этому процессу. «Динамика на фронтах понятна, понятны процессы, происходящие на Украине. Есть усталость от [президента Украины Владимира] Зеленского, эта усталость растет. Судя по статистике, увеличивается количество людей, которые не принимают идею постоянного конфликта», — отметил Песков во время беседы с журналистами. Представитель Кремля подчеркнул, что для России важно достичь поставленных целей и обеспечить свои собственные интересы. Ситуация на фронтах и изменения в международной обстановке будут определять возможность переговорного процесса в ближайшие годы, отметил Песков. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в грядущем 2025 году есть высокая вероятность начала переговоров по Украине. По ее словам, шансы на инициирование разговора между Москвой и Киева значительно выше, чем вероятность их отсутствия.