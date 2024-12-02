В Кремле назвали возможную дату переговоров с Киевом

В Кремле считают возможным начало переговоров с Украиной в 2025 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что динамика происходящих на фронте событий и изменения в общественном мнении как в Украине, так и в Европе, могут способствовать этому процессу.
«Динамика на фронтах понятна, понятны процессы, происходящие на Украине. Есть усталость от [президента Украины Владимира] Зеленского, эта усталость растет. Судя по статистике, увеличивается количество людей, которые не принимают идею постоянного конфликта», — отметил Песков во время беседы с журналистами.
Представитель Кремля подчеркнул, что для России важно достичь поставленных целей и обеспечить свои собственные интересы. Ситуация на фронтах и изменения в международной обстановке будут определять возможность переговорного процесса в ближайшие годы, отметил Песков.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в грядущем 2025 году есть высокая вероятность начала переговоров по Украине. По ее словам, шансы на инициирование разговора между Москвой и Киева значительно выше, чем вероятность их отсутствия.
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