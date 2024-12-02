В Кремле назвали возможную дату переговоров с Киевом

Песков считает возможным начало переговоров с Украиной в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, депутат, чиновники, обсуждение, правительство, дума, переговоры, решение, заксобрание, дискуссия
Песков подтвердил возможность переговоров с Украиной в 2025 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле считают возможным начало переговоров с Украиной в 2025 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что динамика происходящих на фронте событий и изменения в общественном мнении как в Украине, так и в Европе, могут способствовать этому процессу.

«Динамика на фронтах понятна, понятны процессы, происходящие на Украине. Есть усталость от [президента Украины Владимира] Зеленского, эта усталость растет. Судя по статистике, увеличивается количество людей, которые не принимают идею постоянного конфликта», — отметил Песков во время беседы с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул, что для России важно достичь поставленных целей и обеспечить свои собственные интересы. Ситуация на фронтах и изменения в международной обстановке будут определять возможность переговорного процесса в ближайшие годы, отметил Песков.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в грядущем 2025 году есть высокая вероятность начала переговоров по Украине. По ее словам, шансы на инициирование разговора между Москвой и Киева значительно выше, чем вероятность их отсутствия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле считают возможным начало переговоров с Украиной в 2025 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что динамика происходящих на фронте событий и изменения в общественном мнении как в Украине, так и в Европе, могут способствовать этому процессу. «Динамика на фронтах понятна, понятны процессы, происходящие на Украине. Есть усталость от [президента Украины Владимира] Зеленского, эта усталость растет. Судя по статистике, увеличивается количество людей, которые не принимают идею постоянного конфликта», — отметил Песков во время беседы с журналистами. Представитель Кремля подчеркнул, что для России важно достичь поставленных целей и обеспечить свои собственные интересы. Ситуация на фронтах и изменения в международной обстановке будут определять возможность переговорного процесса в ближайшие годы, отметил Песков. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в грядущем 2025 году есть высокая вероятность начала переговоров по Украине. По ее словам, шансы на инициирование разговора между Москвой и Киева значительно выше, чем вероятность их отсутствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...